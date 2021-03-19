يحاصرون الكرملين في المثلث "الإسرائيلي الفارسي"

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون تشابلين، في "سفوبودنايا بريسا"، متسائلا: إلى جانب من ستقف موسكو في حال نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط؟

وجاء في المقال: نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يرسم صورة لـ "حرب الناقلات" في الخليج العربي، بناء على أحاديث مع مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من الشرق الأوسط.

وقد أفاد الخبراء بأن إسرائيل استخدمت مجموعة متنوعة من الأسلحة (على وجه الخصوص، الألغام) لمهاجمة ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا.

وعلى الرغم من أن هذه الهجمات لم تغرق أيا من السفن الإيرانية، فقد تم إجبار اثنتين منها على الأقل على العودة إلى إيران، ما أدى إلى تأخير تسليم النفط إلى سوريا.

يمكن للتقارير عن الهجمات الإسرائيلية المزعومة أن تثير جولة جديدة من المواجهة بين العدوين التاريخيين، إيران وإسرائيل.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ميخائيل روشين:

ستمتنع إسرائيل الآن بالتأكيد عن شن حرب كبيرة على إيران.

فحتى خلال حكم ترامب المتصلب في تأييده لإسرائيل، امتنعت الأخيرة عن القيام بعمل نشط، رغم أنها لجأت في كثير من الأحيان إلى خطاب شديد العدوانية.

وكما يبدو الآن فليس من مصلحة إيران بدء حرب كبرى. وقد اتضح ذلك في صراع قره باغ الأخير، حيث كان يمكن للجيش الإيراني لو رغب أن يتدخل، لكنه لم يفعل ذلك من حيث المبدأ.

وما هو موقف روسيا في هذا الوضع؟

لقد سوغّت سياستنا السابقة في الشرق الأوسط نفسها تماما. لا يمكن بالطبع التخلي عن الحلفاء القدامى مثل سوريا أو إيران. لكن في الوقت نفسه، من المفيد الحفاظ على علاقة عمل مع إسرائيل لحل المشاكل الناشئة في المنطقة.

أعتقد بأن روسيا ستحاول الحفاظ على التوازن الضروري. هناك حاجة إلى إسرائيل، أولاً، لأن كثيرا من المهاجرين من روسيا يعيشون هناك؛ وثانيا، لأنها قناة حية للتواصل مع الغرب، والعلاقات معه تعاني توترا اليوم.

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