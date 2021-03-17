الولايات المتحدة تعد التطعيم بـ"سبوتنيك V" انتصارا للعدو

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد، حول الاستهتار بحياة البشر في حرب واشنطن ضد اللقاح الروسي.

وجاء في المقال: أصبح Sputnik V ثاني أكثر اللقاحات شعبية في العالم. خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر الدواء مؤشرات مناعة وأمان عالية. بلغت فاعلية اللقاح 91.6%. وحتى بداية مارس، وافقت 45 دولة على استخدامه. وتعتزم سلطات الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات بشأن شراء هذا اللقاح الروسي.

قال صانعو اللقاح، نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية (HHS)، إن الولايات المتحدة حثت البرازيل على الامتناع عن شراء لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي. وبحسب التقرير، استغلت وزارة الصحة الأمريكية العلاقات الدبلوماسية لمواجهة جهود عدد من الدول (في مكافحة كورونا)، بما فيها روسيا، التي، بحسب واشنطن، تعمل في المنطقة بما يضر بالأمن الأمريكي. وذكر التقرير أن واشنطن حاولت إقناع دول الأمريكيتين بعدم قبول المساعدة من "الدول ذات النوايا الشريرة".

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية، فلاديمير موجيكوف: "ترى الولايات المتحدة في الترويج للقاح الروسي تغلغلا لفكرة غريبة في أراضيها. بالنسبة لهم، هذا استعراض لنجاح دولة معادية. لذلك، في الكفاح ضده، تتلاشى حياة الناس في الخلفية، بالنسبة لهم".

وأضاف: "الآن، هناك حرب باردة، حرب أيديولوجيات، دخلنا فيها مع وصول إدارة جوزيف بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة. ومعه، عادت سلطة العولمة إلى الولايات المتحدة، السلطة التي تصنف بشكل مباشر جميع الدول القومية كأعداء رئيسيين لها، خاصة تلك التي لا تلائم سيناريو العولمة. وروسيا واحدة منها".

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