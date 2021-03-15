دولة رائدة تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي نيتشايف، في "فزغلياد"، حول واقعية أصوات تنادي بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وانهياره في هذه الحال.

وجاء في المقال: بينما تطلب قيادة الاتحاد الأوروبي المغفرة عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التطعيم، تعرب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مطالبات وتفصح عن تهديدات ضد بروكسل. فهناك، يرون جذور المشاكل في الشلل البيروقراطي الذي لم يسمح بإعطاء اللقاحات بصورة عاجلة لسكان الاتحاد الأوروبي. ومضت فرنسا أبعد من غيرها، فتحدثت عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

نشر المحلل والصحفي الفرنسي لوران هيربلت، الجمعة، مقالاً في Le Figaro، توقع فيه "فريكست"، أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، على غرار "بريكسيت"- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يعترف ممثلو بيروقراطية بروكسل أيضا بوجود مشاكل. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يقود الوضع الحالي فرنسا إلى فريكسيت، كما قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، لـ "فزغلياد".

فـ" أولاً، لن يتم السماح لفرنسا بالخروج من الاتحاد، لأن باريس إذا انسحبت، فإن الاتحاد الأوروبي سينهار ببساطة. لن يكون هناك سوى الألمان والإيطاليون الساخطون والبولنديون والليتوانيون ودول صغيرة أخرى لا يعتمد عليها في شيء. ستكون هذه نهاية الاتحاد الأوروبي".

و "لكن لا يمكن استبعاد فريكسيت أيضا. فمثل هذه العملية ممكنة إذا فازت مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل. فهناك الآن 43% من الفرنسيين يؤمنون بفوزها. وإذا تمكنت من الفوز، فيمكنها حقا إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، لأن هذا الاتحاد أخرج الجميع عن طوره بعجزه عن محاربة الوباء، ما جعل الدول القومية تحل المشاكل بمفردها".

وأضاف راهر: "اليوم، يطرح كثير من الدول السؤال التالي: "ما حاجتنا إلى بيروقراطية بروكسل؟" فبعد كل شيء، لا أحد ينتخبها. لو أصبحت أوروبا دولة بالمعنى الكامل للكلمة، لكان الوضع مختلفًا، لكن الاتحاد الأوروبي عالق في منتصف الطريق بين الدولة والسوق المشتركة، حيث يمكن لدولتين مثل بولندا وليتوانيا تعطيل مبادرة 25 دولة لحل قضايا مبدئية. هذا الهيكل يمكن أن يبقى في الطقس الجيد، لكن ليس في الظروف السيئة".

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