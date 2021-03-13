لماذا يقوم نتنياهو بتحسين العلاقات مع تركيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتا رو"، حول إعلان نتنياهو عن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع تركيا.

وجاء في المقال: كتبت سبوتنيك تركيه أن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات لتطبيع العلاقات. وبحسب الصحيفة ، أعلن ذلك رئيس وزراء إسرائيل في اجتماع مع ناخبيه في مدينة بات يام.

وقال نتنياهو إن العلاقات مع الدول المجاورة في شرق البحر المتوسط ​​مهمة للغاية لرفاهية المنطقة وسلامها.

من الناحية الرسمية ، توجد علاقات دبلوماسية إسرائيلية مع تركيا. نعم ، كانت هناك تقلبات في هذه العلاقات ، واستدعوا السفراء ، والسفراء العائدين ، وانخفض المستوى ، واستدعى البلدان سفراء بعضهما البعض لتقديم اقتراحات في وزارة الخارجية - هذا كل شيء. لكن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لها أساس اقتصادي متين للغاية ، ولا تزال قائمة "، كما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي بيني بريسكين.

ومع ذلك ، فإن القيادة الإسرائيلية ، وفقًا للخبير ، تسترشد إلى حد كبير بالشعبوية ، وتتحدث عن التقارب مع تركيا.

تستعد البلاد الآن لإجراء رابع انتخابات مبكرة للكنيست (البرلمان) في أقل من عامين. وستُعقد في 23 مارس / آذار بسبب عدم تمكن البرلمان من المصادقة على الموازنة العامة للدولة في الوقت المحدد لذلك.

نتنياهو بحاجة للفوز في الانتخابات. هذه هي المهمة الرئيسية في إسرائيل اليوم. من ناحية أخرى ، تحتاج إسرائيل إلى علاقات سلمية جيدة بالطبع مع أي دولة ، وخاصة مع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك بالطبع تركيا. من ناحية أخرى ، فإن إحدى الأوراق الرابحة الرئيسية التي يبيعها نتنياهو لناخبيه هي أنه زعيم دولي ، والمرشحون الآخرون لمنصب رئيس الوزراء أقل منه "، يلاحظ بيني بريسكين.

وبحسب الخبير ، بما أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل ليست مجمدة ، والاتصالات تجري بطريقة أو بأخرى ، فمن المستحيل اتهام نتنياهو بالكذب. في الوقت نفسه ، ليس من الضروري أيضًا القول إن تصريحات رئيس الوزراء سيتبعها بالتأكيد تقارب حقيقي بين الطرفين.

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