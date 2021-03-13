لماذا يقوم نتنياهو بتحسين العلاقات مع تركيا
تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتا رو"، حول إعلان نتنياهو عن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع تركيا.
وجاء في المقال: كتبت سبوتنيك تركيه أن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات لتطبيع العلاقات. وبحسب الصحيفة ، أعلن ذلك رئيس وزراء إسرائيل في اجتماع مع ناخبيه في مدينة بات يام.
وقال نتنياهو إن العلاقات مع الدول المجاورة في شرق البحر المتوسط مهمة للغاية لرفاهية المنطقة وسلامها.
من الناحية الرسمية ، توجد علاقات دبلوماسية إسرائيلية مع تركيا. نعم ، كانت هناك تقلبات في هذه العلاقات ، واستدعوا السفراء ، والسفراء العائدين ، وانخفض المستوى ، واستدعى البلدان سفراء بعضهما البعض لتقديم اقتراحات في وزارة الخارجية - هذا كل شيء. لكن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لها أساس اقتصادي متين للغاية ، ولا تزال قائمة "، كما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي بيني بريسكين.
ومع ذلك ، فإن القيادة الإسرائيلية ، وفقًا للخبير ، تسترشد إلى حد كبير بالشعبوية ، وتتحدث عن التقارب مع تركيا.
تستعد البلاد الآن لإجراء رابع انتخابات مبكرة للكنيست (البرلمان) في أقل من عامين. وستُعقد في 23 مارس / آذار بسبب عدم تمكن البرلمان من المصادقة على الموازنة العامة للدولة في الوقت المحدد لذلك.
نتنياهو بحاجة للفوز في الانتخابات. هذه هي المهمة الرئيسية في إسرائيل اليوم. من ناحية أخرى ، تحتاج إسرائيل إلى علاقات سلمية جيدة بالطبع مع أي دولة ، وخاصة مع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك بالطبع تركيا. من ناحية أخرى ، فإن إحدى الأوراق الرابحة الرئيسية التي يبيعها نتنياهو لناخبيه هي أنه زعيم دولي ، والمرشحون الآخرون لمنصب رئيس الوزراء أقل منه "، يلاحظ بيني بريسكين.
وبحسب الخبير ، بما أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل ليست مجمدة ، والاتصالات تجري بطريقة أو بأخرى ، فمن المستحيل اتهام نتنياهو بالكذب. في الوقت نفسه ، ليس من الضروري أيضًا القول إن تصريحات رئيس الوزراء سيتبعها بالتأكيد تقارب حقيقي بين الطرفين.
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