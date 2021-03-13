كلاشنيكوف: إذا هاجمت كييف دونباس فموسكو ملزمة بحماية نصف مليون من مواطنيها هناك

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" نص لقاء مع رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي والعلاقات مع المواطنين ليونيد كلاشينكوف.

وجاء في اللقاء: بعد إطلاق النار في دونباس في العاشر من مارس وإصابة أشخاص في مناطق الاحتكاك بين القوات المسلحة الأوكرانية ووحدات حماية جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك الشعبيتين، صدرت ردة فعل من الكرملين، فقال السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف إن السلطات الروسية على علم بالزيادة الكبيرة في التوتر في المنطقة. وأن وزارة الدفاع الروسية تعمل على مراقبة الوضع قرب الحدود. واعترف بيسكوف بأن قيادة بلادنا قلقة من الموقف العدواني للقوات المسلحة الأوكرانية.

فقال كلاشنيكوف:

اليوم، تم تطوير الوسائل التقنية للاتصال والمراقبة إلى درجة بات معها من المستحيل عدم رؤية الاستعدادات الجارية لشن عدوان عسكري من جانب الجيش الأوكراني. خاصة وأنهم نفذوا "قصفا مدفعيا" سياسيا تمهيديا، محاولين الاتفاق مع الأمريكيين في هذا الشأن. ولكن لدينا أيضا أمثلة ذات عبرة في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. فمن المعروف كيف انتهت الأمور هناك.

وعموما، قال رئيس روسيا، منذ وقت طويل، إن كييف إذا ما حاولت مهاجمة دونيتسك، فسنجد طريقة لحماية مواطنينا الذين يعيشون هناك.

وأرى ردة فعل قائدنا الأعلى واضحة لا لبس فيها. إذا بدأت كييف عمليات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فسوف ندافع عنهما.

ومن نحن؟

نحن بوصفنا قوة، سوف نحمي مواطني روسيا الاتحادية، الذين يوجد منهم بالفعل حوالي نصف مليون في هذه الأراضي. ونحن ملزمون بحكم الدستور بحماية مواطنينا. أنا متأكد بنسبة 100% أن الأمور سوف تكون على هذه الحال.

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