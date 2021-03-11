دور الشركات العسكرية الخاصة في حروب المستقبل

كتب أرتيوم شارابوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حروب المستقبل التي لن تتحمل فيها الدول مسؤولية القتل والخراب، إنما سيعهد بذلك لشركات خاصة.

وجاء في المقال: مع ظهور الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والمواثيق والاتفاقيات، غالبا ما أصبحت الحرب المفتوحة غير مريحة وغير مناسبة لسمعة الدولة. لذلك، ظهر الطلب على تشكيلات من الجنود، غير مرتبطة بأي بلد وغير مقيدة بأي التزامات، بحكم القانون. بل ظهرت الحاجة إلى خدمات وحدات من المرتزقة حتى عند الدول.

في زمننا الراهن، هناك العشرات، إن لم يكن المئات من الشركات العسكرية الخاصة التي تقاتل حول العالم. بعضها موجود كشركات خاصة قانونية؛ والبعض الآخر مملوك لشركات خاصة كبيرة (على سبيل المثال، شركة الطيران الأمريكية نورثروب غرومان)، بينما يخضع بعض ثالث لسيطرة حكومية ضمنية.

تقدم سوق الشركات العسكرية الخاصة مجموعة متنوعة من الخدمات : من حماية الأفراد والممتلكات وتدريب وكالات إنفاذ القانون في دول العالم الثالث إلى المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية.

من المثير للاهتمام أن المرتزقة يقاتلون بقسوة كبيرة، لا تقتصر على الفدائيين أو المسلحين، إنما وضد بعضهم البعض. ومما يثير الاهتمام في هذا الصدد الحرب في ليبيا التي تدور في البلاد منذ العام 2011. فهناك مرتزقة يقاتلون على جانبي الصراع.

يتوقع الخبراء أن الحروب في المستقبل سوف تخاض بهذه الطريقة. سوف يتم استبدال وحدات من المرتزقة بالجيوش وبـ "جبهات التحرير" المختلفة.

ووفقا للشائعات، يقاتل في ليبيا، على سبيل المثال، طيارون من أمريكا اللاتينية ضد المرتزقة من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة. ويقال إن بعض تشكيلات المرتزقة ترعاه الولايات المتحدة، بينما ترعى الإمارات العربية المتحدة سواها، على الرغم من أن الحرب رسميا يخوضها لاعبان سياسيان محليان، هما حكومة طرابلس والمشير خليفة حفتر.

ووفقا لهذا النموذج، سوف يتم، على ما يبدو، بناء صراعات عسكرية في المستقبل. وفيها، لن تكون الدول مسؤولة أمام أسر الجنود القتلى ولن تدفع لهم معاشات تقاعدية، فهذه مسؤولية رب العمل.

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