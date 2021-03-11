الولايات المتحدة فتحت الطريق أمام روسيا إلى الخليج

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول جولة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في شبه الجزيرة العربية، وضرورة استغلال تدهور علاقة الرياض الحالية مع واشنطن.

وجاء في المقال: افتتح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف جولته في دول شبه الجزيرة العربية بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال الجولة التطرق إلى القضايا المتعلقة بالأزمات الإقليمية والأجندة الثنائية. وقد أظهرت سلطات الإمارات تقارب مواقفها مع موسكو في عدد من الملفات، بما في ذلك حول الأزمة السورية المسلحة.

وفي تعليقه على جولة لافروف إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، قال كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "لقد مرت المنطقة بعدد من التحولات في الأشهر الأخيرة. يرجع هذا في المقام الأول إلى تغير ميزان القوى في الولايات المتحدة، فضلاً عن التغييرات في سياستها في الشرق الأوسط وفي العلاقات مع شركائها التقليديين في منطقة الخليج. بالطبع، سيكون من المناسب جدا لروسيا أن تستفيد من الوضع الناشئ على مسار العلاقات الأمريكية السعودية، والعلاقات الأمريكية مع دول الخليج. من المؤكد أن الوضع في قضية خاشقجي وتوتر العلاقات الأمريكية السعودية يؤثران هنا".

ووفقا للوكيانوف، ستبحث المملكة العربية السعودية عن فرصة لتظهر للولايات المتحدة أن سياستها متعددة النواقل، من خلال تعزيز التعاون مع لاعبين مثل روسيا والصين والدول الأوروبية. و "في هذا السياق، يمكن استخدام خطاب بايدن المتطرف في موقفه من السعودية لإبرام عدد من الصفقات في المجال الصناعي العسكري، بشأن توريد الأسلحة والتقنيات العسكرية وصولا إلى الإنتاج المشترك". وبحسب ضيف الصحيفة، فعلى الرغم من أن ذلك لا يشكل بديلاً عن التعاون الأمريكي السعودي، فإن مثل هذه الخطوات يمكن أن تصبح عاملاً في الضغط السعودي على الولايات المتحدة.

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