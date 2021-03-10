روسيا تقترح آلية للتقارب بين الولايات المتحدة وإيران

تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا بايكوفا، في "إزفيستيا"، حول حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الإمارات عن خطة ممكنة التحقيق لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، يقتضي أن يلتقي الطرفان - طهران وواشنطن - في منتصف الطريق ويقدمان تنازلات متزامنة. ففي التاسع من مارس، ناقش الوزير هذا الموضوع بالتفصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى حيث وصل في إطار جولته الخليجية.

ووفقا للخبراء، فمن جانب الولايات المتحدة، يمكن أن تكون الخطوة الأولى على الأقل إلغاء رفع الحظر عن أموال إيران في حسابات الدول الثالثة؛ والمطلوب من إيران التوقف عن تعزيز برنامجها النووي واستعادة السماح بالوصول الموسع لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية. كل هذا، بحسب سيرغي لافروف، يمكن مناقشته في المؤتمر المقترح سابقا حول مفهوم الأمن الإقليمي.

وأشار عميد الدبلوماسية الروسية إلى مفهوم الأمن في الخليج العربي الذي اقترحته موسكو منذ أكثر من عام، والذي يمكن أن يصبح بعد ذلك أساسا لمعاهدة شاملة. حيث يمكن مناقشة قضية إيران، من بين أمور أخرى، في إطار مؤتمر حول هذه العقيدة.

وبحسب الخبير في نادي فالداي، والباحث البارز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين ترويفتسيف، فإن محاولة تطوير مثل هذه الوثيقة اصطدمت بمواقف متعارضة من الأطراف المتصارعة، وفي المقام الأول إيران وممالك الخليج العربية. ويمكن أن يشكل ذلك عقبة أمام تحقيق سلام مستقر في المنطقة.

لكن الفكرة، بحسبه، انطلقت ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لن تكون هناك فرصة لتنفيذها في مرحلة ما في خضم تطور الأحداث.

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