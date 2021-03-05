تكرار الإصابة بالعدوى و"الحقيقة المرعبة"

كتبت كاثرين جي وو في مجلة "The Atlantic" الأمريكية أن الفيروس التاجي مستمر في التحور بأجزاء مختلفة من العالم، محذرة من أن تكرار الإصابة بالعدوى يمكن أن يصبح قريبا "حقيقة مرعبة".

ولفتت الكاتبة في مستل مقالها إلى أنه "للوهلة الأولى، لا يوجد شيء معقد في مفهوم "تكرار العدوى". ويمكن مقارنة "إعادة العدوى"، إذا جاز التعبير بـ "تاريخ". ذلك يحدث حين يجد الشخص الذي تعافى بالفعل من أول مواجهة مع الفيروس نفسه في موعد ثان مع نفس الفيروس. لطالما وصفت إعادة العدوى في الأدبيات العلمية حول الأمراض المعدية. في الوقت ذاته، يستخدم العلماء كلمات مألوفة وغير ضارة بدرجة كافية، مثل "الصدى الميكروبي" أو "الظهور المناعي".

ولكن في أوقات الوباء، تسبب ظهور حالات الإصابة مرة أخرى في حدوث ارتباك علمي ودلالي.

واكتسب تكرار الإصابة بعدوى واحدة على خلفية جائحة "كوفيد -19" معنى مخيفا، وظهر شبح دورات لا نهاية لها من المرض. كانت عودة العدوى في قلب النقاش العلمي حول الاختبارات والمناعة واللقاحات؛ لقد تم إخفاء معناها عن عامة الناس خلف عناوين مشؤومة وتم إساءة فهمه تماما. عندما أسأل علماء المناعة عن كيفية فهم عودة العدوى في سياق فيروس كورونا الحالي ، يتنهد الكثير منهم ردا على ذلك.

أنا لا ألومهم على الإطلاق. في قلب أي حديث عن الإصابة مرة أخرى بالعدوى، هناك لغز لا يزال يبحث عن حل: هل أولئك الذين تعافوا من كوفيد -19 الآن محميين تماما من فيروس كورونا؟

بدا في الصيف الماضي أن عودة العدوى الواضحة تشير إلى أن الفيروس أقوى من المناعة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُعزى حالات الإصابة مرة أخرى (نادرة نوعا ما) ، على ما يبدو، إلى فشل في الدفاع المناعي للجسم.

ومع ذلك، في حالة إصابة إنسان، "يلعب" جانبان دورهما، ويمكن أن تؤثر التغييرات في بنية الفيروس أو جهاز المناعة البشري على طبيعة الاصطدام المتكرر بين الفيروس والجسم. في بعض الحالات، تبدأ "القلاع الواقية" للكائن الحي في الضعف وتصبح مغطاة بالشقوق. في حالات أخرى، يغير الفيروس نفسه "مظهره"، وبالتالي لا يستطيع جسم الإنسان التعرف عليه، على الرغم من أنه هزم قبل ذلك فيروسا هوائيا مشابها و"الجدران الواقية" التي أقيمت أثناء الإصابة الأولى، بقيت عالية ومتينة. بشكل أقل صرامة، يمكن اعتبار هذه الحالات على أنها عدوى متكررة وليست عدوى جديدة.

مع استمرار تحور الفيروس التاجي، وتسريع هذه العملية بسبب العدد الهائل من حاملي الفيروسات في أجزاء مختلفة من العالم، يمكن أن يصبح تكرار العدوى قريبا حقيقة مرعبة. بالنسبة لمعظم عام 2020، كان الخيار الوحيد لإعادة الإصابة بفيروس كورونا، المعروف باسم "سارس – كوف – 2" ، مقبولا بشكل عام.

منذ وقت ليس ببعيد، حدد العلماء عدة حالات أصيب فيها الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد –19" بمتغيرات جديدة من الفيروس. حتى الآن، لم يتوصل الخبراء إلى توافق في الآراء بشأن تصنيف هذه الحالات ولا يمكنهم تمييزها عن تلك الحالات التي اختفى فيها الدفاع المناعي البشري.

لمنع الفيروس التاجي من الاستقرار في جسم الإنسان، من الضروري فهم آلية تكرار العدوى. إن الفهم الواضح لآلية إعادة العدوى سيمكننا من تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات، وكذلك مساعدتنا على تتبع انتشار الفيروس. بالإضافة إلى ذلك سنكون قادرين على تقييم المقاومة الحقيقية للمناعة ضد فيروس كورونا، وتحديد العوامل التي يمكن للفيروس التاجي أن يتغير من خلالها.

لفهم ماهية الإصابة بعدوى مرة أخرى، يجب على المرء أن يفهم العدوى المعتادة. وفقا لعالم المناعة بريان باركر من جامعة در ، فإن العدوى هي في الأساس تفاعل بين الفيروس والمضيف: يجد الفيروس "موطنا" يمكنه فيه التكاثر.

تسبب بعض الالتهابات مصدر قلق واحد للمضيف. وهي مصحوبة بعلامات وأعراض محددة جيدا للمرض، حيث يتسبب العامل الممرض في حدوث اضطراب في الجسم، ولا يمكن للبدن طرد المتسلل بأي شكل من الأشكال.

يتصرف مهاجمون صغيرون آخرون "أهدأ من الماء، وأقل من العشب"، ونحن ببساطة لا نلحظهم. يبدو أن عدوى فيروس كورونا تستفيد من النطاق الكامل للأنماط السلوكية. نتائج اختبار الشخص لا تقول شيئا عما إذا كان قادرا على نشر "نسل" الفيروس الذي غزا جسده أم لا. كما أوضحت عالمة الفيروسات كاتيا كويل من جامعة إيموري: "يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى ويبقى غير معدي".

تنطبق نفس القواعد على الإصابة مرة أخرى. في الصورة الكلاسيكية لعودة العدوى، يظل الفيروس كما هو تقريبا، لكن جسمك، الذي يحتفظ بذاكرة الفيروس، لا يفعل ذلك. ربما يعني هذا أن الجسد "لم يكن حساسا كما في المرة الأولى". هكذا تقول عالمة الفيروسات أنجيلا راسموسن من جامعة جورج تاون.

كقاعدة عامة، يكون موعد الشخص الثاني مع العامل الممرض أكثر اعتدالا. وفي الوقت نفسه، يتم تقليل خطر انتقال المزيد من الفيروسات. الخلايا المناعية قادرة على شن هجمات مضادة أسرع وأكثر حسما؛ في بعض الأحيان تكون هذه الهجمات المضادة السريعة قوية لدرجة أن الفيروس يختفي ولا يمكنه إعادة إصابة الجسم. في حالات أخرى، تكون الاستجابات المناعية ضعيفة جدا أو بطيئة لمنع العدوى تماما، لكنها قوية بما يكفي لتدمير المشاغب قبل ظهور الأعراض.

وبحسب بريانا باركر، فإن معظم الناس على الأرجح "تكررت إصابتهم عدة مرات بفيروسات مختلفة، لكنهم لا يعرفون عنها، لأنهم لم يمرضوا. تعطي "المعارك" المتكررة لنفس العامل الممرض مزايا معينة. في كل لقاء جديد مع شخص غازي محتمل، تتلقى الخلايا المناعية معلومات إضافية عنه وتتقن طرقًا جديدة للتعامل معه، بما يتوافق تماما مع كتاب علم المناعة: يتعلم الجسم من تجربته الخاصة.

لكن في بعض الحالات، يمكن أن يعاني الجهاز المناعي من فقدان الوعي. على سبيل المثال، يحتفظ جسم الإنسان بذاكرة عن فيروس الحصبة (أو اللقاح ضد هذا المرض) لعقود، أو حتى طوال حياته، ولكن لا يبدو أن فيروس النكاف (يعرف أيضا بالتهاب النكفية الوبائي) يترك أثرا كبيرا على جهاز المناعة، إذ سرعان ما يتم نسيانه.

لا يستطيع الباحثون الجزم لماذا يتذكر الجسم بعض الفيروسات بشكل أفضل من غيرها. لكنهم يعرفون بعض القرائن. في بعض الحالات، تكون الاستجابة المتأخرة للجهاز المناعي بسبب طبيعة الاتصال الأول. على سبيل المثال، في بعض الحالات، يجبر المرض الخطير الجسم على التعامل مع التهديد بجدية أكبر والاحتفاظ بالمعلومات عنه لفترة طويلة. (في الوقت نفسه ، يمكن للأمراض الخطيرة جدا أن تلحق ضربة قوية بالجسم بحيث لا يتذكر الجهاز المناعي الفيروس جيدا). بعض الفيروسات لها تأثير مباشر على ذاكرة الخلايا المناعية. أخيرا، يمكن أن تتأثر فعالية الاستجابات المناعية بعمر الشخص أو جنسه البيولوجي.

وحسب كاتي كويل، عند مواجهة فيروسات الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا الجديد، "يُظهر جسم الإنسان عادة استجابة مناعية قوية للغاية". حتى الآن، لا يمتلك العلماء سوى بيانات العام الماضي، ولا يمكنهم التنبؤ على وجه اليقين إلى أي مدى سيستمر هذا الدفاع المناعي. لكن المزيد والمزيد من البيانات تشير إلى أنها ستستمر لفترة طويلة نسبيا.

في الصيف الماضي، أعلن العلماء في هونغ كونغ عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، بعد حوالي خمسة أشهر من إصابة المريض الأولى. ولكن إذا كان المرض في الحالة الأولى خفيفا، في الحالة الثانية كان بدون أعراض؛ بشكل عام، هذه حقيقة غير مفاجئة ومطمئنة إلى حد ما.

في ذلك الوقت، أعرب العديد من الخبراء عن رأي مفاده أن الاستجابة المناعية للشخص المصاب بالعدوى في الحالة الأولى، كانت ضعيفة نسبيا، وأن جسده قد تعرض لخلل في بعض المستويات. ولكن منذ ذلك الحين، لاحظ الباحثون ووثقوا العشرات من حالات تكرار عدوى أكثر اعتدالا. كما أن عدد الحالات التي يُشتبه فيها فقط بعودة العدوى أكبر.

دعونا نفكر في كيفية تصرف الطرف الآخر في هذه المعركة. على الرغم من أن الفيروس التاجي يتحور بشكل أبطأ من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، إلا أنه يتطور بمعدل مذهل. لا يؤدي تغيير جيني واحد إلى جعل الفيروس غير مرئي لجهاز المناعة ككل، ولكن التغييرات المتتالية في "المظهر" يمكن أن تحوله تماما إلى غريب. اتضح أن الإصابات اللاحقة لا ترتبط بضعف ذاكرة الجسم بقدر ما ترتبط بتخفي الفيروس.

المصدر: The Atlantic

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