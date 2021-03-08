تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استفزازات كييف لإشعال حرب في دونباس، أملا بمساعدة بايدن، وردع روسيا.

وجاء في المقال: يزداد الوضع العسكري السياسي في جنوب شرقي أوكرانيا سوءا، كل يوم.

فرداً على القصف المتواصل لأراضيها من قبل القوات الأوكرانية، سمحت سلطات جمهورية دونيتسك، المعلنة من طرف واحد، للجيش بفتح نيران وقائية أو استباقية. الخطوة التالية، هي الحرب.

وفقا للخبراء، فإن الدلالة غير المباشرة على أن كييف تستعد تماما لحل قضية دونباس بالوسائل العسكرية تتمثل في تطهير مجال المعلومات داخل البلاد، من خلال إغلاق وسائل الإعلام المعارضة، بما في ذلك القنوات التلفزيونية، والمواقع "الضارة" من وجهة نظر كييف. فلنقل التقارير من الجبهة، تحتاج كييف فقط إلى وسائل الإعلام "الصحيحة".

وفي الصدد، التقت "موسكوفسكي كومسوموليتس" الباحث السياسي والخبير العسكري إيفان كونوفالوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل يمكن تكرار "خيار أوسيتيا الجنوبية" في دونباس؟ على سبيل المثال، متى ستقرر روسيا مساعدة سكان دونباس، ردا على الاستفزازات الأوكرانية؟ هناك، بالمناسبة، 600 ألف شخص يحملون الجنسية الروسية؟

هذا عامل جدي، لم يكن موجودا في العامين 2014-2015. الآن، هناك عدد كبير من المواطنين الروس. وهذا، بطبيعة الحال، يجبر الأمريكيين على التفكير في خياراتهم بعناية أكبر. هذا عامل رادع لواشنطن عند اتخاذها قرارا بشأن دعم أو عدم دعم استفزازات كييف العسكرية.

هناك سياسيون في الولايات المتحدة يدركون أن وجود عدد كبير من المواطنين الروس في منطقة الصراع يمنح روسيا الحق في تحديد السيناريو الذي يجب استخدامه في حال تفاقم الوضع، حين يتعلق الأمر بأرواح مواطنيها.

لن يتمكن الأمريكيون من الاعتراض على ذلك. هم أنفسهم يرسلون حاملات الطائرات إلى أي مكان في العالم، إذا تعرض مواطن أمريكي واحد للخطر.

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