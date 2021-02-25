الصراع على طريق بحر الشمال: الغرب يعتدي على المنطقة القطبية الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول احتدام الصراع على المنطقة القطبية مع ذوبان الجليد.

وجاء في المقال: تمتلك روسيا أطول ساحل في القطب الشمالي. وها هم منافسونا يحشدون حول القطب الشمالي. فهنا، تعمل معا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج والدنمارك (عبر غرينلاند). لقد بدأ الجليد الآن في الذوبان، بسبب الاحتباس الحراري، ما أتاح الوصول إلى رواسب النفط والغاز على الجرف القطبي. للسبب نفسه، أصبح من الممكن بناء وجود عسكري في هذه المنطقة، الأمر الذي لا يتطلب استخدام سفن غالية الثمن من فئة كاسحات الجليد.

وفي الصدد، تحدثت "كومسومولسكايا برافدا" مع الخبير البارز في وضع القطب الشمالي، النائب السابق في دوما الدولة الروسية، ورئيس حركة دعم الأسطول الروسي، القبطان ميخائيل نيناشيف، فقال:

قاعدة الموارد على الساحل والجرف هائلة: تقدر احتياطيات النفط بـ 35-45 مليار طن؛ واحتياطي الغاز، يصل إلى 80 تريليون متر مكعب. ومن أجل هذه الثروات واستغلالها من قبل روسيا، يدفع الغرب نحو توترات صراع خطيرة جديدة. لذلك، سيزداد الضغط السياسي والعسكري علينا في القطب الشمالي.

خلال فصل الصيف، تتحسن ظروف الجليد في معظم أجزاء الطريق. لكن اتفاقية العام 1982 لا تزال تتطلب دعما مضمونا من كاسحات الجليد. لذلك، سوف نوقف السفن الأجنبية التي ستحاول عبور طريق بحر الشمال دون إذن.

وسيتوقفون لأنهم يعرفون مستوى قواتنا البحرية والحدودية في هذه المنطقة. ونحذرهم من أنه في حالة وقوع حادث، أو كارثة بسبب خطأهم في منطقة طريق بحر الشمال، فإن العواقب، بما في ذلك البيئية، يمكن أن تستمر لعقود. نحن في بيتنا، وسلامته أولوية بالنسبة لنا.

وإذا عبروا بكاسحاتهم؟

عندها، سيكون عليهم تنسيق جميع الخدمات مع روسيا: خدمة كاسحات الجليد، واستخدام معدات الملاحة، وتوفير موارد الإنقاذ، وما إلى ذلك. هذه مسألة مالية. وقد تجعل التكلفة استخدام كاسحاتهم بلا معنى، من وجهة نظر اقتصادية.

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