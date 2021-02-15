يوان رقمي: الصين تتجه إلى العملة الإلكترونية

تحت العنوان أعلاه، كتبت نديجدا فيردينا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول السير في طريق استخدام عملة رقمية مشفرة في الصين وبلدان أخرى، تسهّل مراقبة الدولة لتحويل الأموال وضبطها.

وجاء في المقال: تقوم البنوك المركزية حول العالم بتجربة إطلاق العملات الرقمية. ففي هولندا، على سبيل المثال، مستعدون لتطوير اليورو الرقمي؛ وفي السويد، يختبرون الكرونا الإلكترونية؛ وفي الصين، من أجل تجربة استخدام العملة الرقمية، يتم توزيع الأموال على السكان المحليين. وقد ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن السلطات ستوزع حوالي 1.5 مليون دولار على خمسين ألفا من سكان بكين. وسوف يحصل كل من المشاركين في التجربة على 200 يوان رقمية، يمكنه إنفاقها في متاجر (محددة من قبل السلطات)، ليس فقط في متاجر الإنترنت، إنما ومتاجر عادية غير متصلة بالإنترنت.

وفي الصدد، قال رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، فيتالي مانكيفيتش، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "اليوان الرقمي، عملة مشفرة مملوكة للدولة. ولكن، خلاف البيتكوين، فإن أي عملة مشفرة للدولة، سواء كان اليوان الرقمي أو الروبل الرقمي، تحرم المستخدم من المزايا وتنقلها جميعا إلى الدولة. ما هي مزايا البيتكوين: قيود على الخوارزمية الرياضية والقدرة على تتبع المعاملات؟ ستكون الدولة قادرة على سك قدر ما تشاء من العملات المشفرة، وستقوم بمراقبة جميع المعاملات. فماذا ينجم عن ذلك؟ سيكون من الأسهل تلقي الضرائب، وتتبع مصادر تمويل الأنشطة غير المرغوب فيها (الإرهاب والتطرف والأنشطة السياسية المرفوضة)، وفصل أي عناصر غير مرغوب فيها في النظام عن النظام المالي بلمسة إصبع واحدة".

تريد روسيا أيضا إنشاء عملتها الإلكترونية الخاصة بها. وكما قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يمكن إطلاق مشروع تجريبي للروبل الرقمي بحلول نهاية العام 2021.

ووفقا لفيتالي مانكيفيتش، فإن إدخال العملة الرقمية سوف يتزامن مع منح فوائد لمستخدميها، في كل من الصين وروسيا، حتى يعتاد السكان على استخدامها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب