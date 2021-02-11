ضغط واشنطن لن يفيد الأمريكي المعتدي على شرطة موسكو

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم الضغط على موسكو لإطلاق سراح الأمريكي تريفور ريد المحكوم بالسجن 9 سنوات في روسيا بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من رجال الشرطة الروسية للخطر.

وفيما هي تطالب بالإفراج عن ريد، لا تتحدث واشنطن عن إطلاق سراح أو تحسين ظروف احتجاز المواطنين الروس القابعين في السجون الأمريكية، وبينهم فيكتور بوت وقسطنطين ياروشينكو.

وقال رئيس المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده "ستواصل الضغط على السلطات الروسية حتى ينال تريفور ريد معاملة عادلة وإنسانية، ويحصل على اتصالات منتظمة مع موظفي القنصلية الأمريكية، وبشكل عام حتى يتم إطلاق سراحه"، زاعما بأن وضع ريد الصحي "يثير القلق الكبير".

وفي الصيف الماضي، قضت محكمة روسية بسجن ريد وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات، بعد إدانته بالتهم الموجهة ضده.

كما غرمت المحكمة ريد البالغ 28 عاما بما يساوي 1400 دولار تعويضا لكل من ضابطي الشرطة اللذين لم يمتثل ريد لأوامرهما عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما.

وتعود حيثيات القضية إلى 16 أغسطس 2019، إذ تشاجر ريد مع العديد من النساء بعد أن كان تحت تأثير الخمر، وبعد استدعاء الشرطة هاجم اثنين منهم ونزع رتبة أحدهم.

وقال تريفور ريد وهو طالب بجامعة نورث تكساس، إنه لا يتذكر أحداث الصيف الماضي، لأنه كان ثملا عندما ألقي القبض عليه بعد مغادرته حفلا كان يحضره في موسكو.

ونفى في المحكمة التهمة الموجهة إليه، بعد أن استمع لما وصفه بأنها أدلة واهية جرى تقديمها خلال المحاكمة.

وفي 10 فبراير، كلفت محكمة مدينة موسكو بإجراء فحص نفسي وعصبي للمواطن الأمريكي المذكور، بعد زعمه بعدم تذكره تفاصيل الحادث لكونه تناول ليترا من الفودكا قبيل الحادث.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الشخص "في حالة ثمالة مرضية"، فقد يؤثر ذلك على الاستنتاجات المتعلقة بسلامته العقلية ودرجة جرمه.

ويزعم محامو الدفاع عن المواطن الأمريكي بأن موكلهم كان "في حالة تسمم مرضي"، وعلى هذا الأساس يطالبون بإلغاء عقوبته.

وفي حال ثبوت ذلك، قد تلغي المحكمة فعلا الحكم، وتخضعه للعلاج في مصحات الأمراض العقلية.

المصدر: صحيفة "فزغلياد"

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