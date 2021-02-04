الصين تتخلى عن الطموح إلى الهيمنة على العالم

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اقتراح الصين على واشنطن تطبيع العلاقات بين البلدين، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل ترامب.

وجاء في المقال: تمكنت الصين، أخيرا، من إرغام الولايات المتحدة على الدخول في حوار معها. سبق أن نوقشت وراء الكواليس إمكانية قيام عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي برحلة إلى ما وراء المحيط. لكن فريق جوزيف بايدن ليس جاهزا لذلك. وحينها، تحدث يانغ عن رغبة بكين في تطبيع العلاقات، في خطاب موجه إلى منظمة استشارية غير حكومية ذات نفوذ في واشنطن. وقال في خطابه إن الصين لا تجادل في الدور المهيمن لأمريكا، ولا تنوي تقاسم مجالات النفوذ معها، ولا تفرض نموذجها التنموي على أحد.

تريد الصين التفاعل مع الولايات المتحدة من أجل إرساء علاقات معها، خالية من الصراع والمواجهة، تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

سؤال آخر هو ما سوف يحدث بحلول العام 2030، عندما ستتجاوز الصين، وفقا لتوقعات العديد من الخبراء، الولايات المتحدة من حيث حجم اقتصادها.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "حتى الآن، تهتدي الصين بقواعدها القديمة، وتكرر أنها لن تصبح أبدا قوة مهيمنة ولن تعتدي أبدا على دول أخرى. لكن القوة الاقتصادية سوف تمنحها أدوات جديدة للتأثير في العالم سياسيا. ومع ذلك، فإن بكين لن تسير على خطى الولايات المتحدة ولن تشكل تحالفات عسكرية من أجل ضمان هيمنتها".

وكما يؤكد مراقبون في اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ فإن واشنطن تعارض العودة إلى العلاقات التي كانت قائمة قبل ترامب، في الوقت الذي تسعى فيه الصين لاستعادة العلاقات السابقة. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الصين تشكل التهديد الأكثر وضوحا للمصالح الأمريكية. وكما أشارت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أعادت الإدارة الأمريكية الجديدة التأكيد على النهج الصارم تجاه الصين، إنما هي لم تؤيد أساليب ترامب.

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