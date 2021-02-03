3 سيناريوهات للنظام العالمي المستقبلي

كتب البروفيسور في المدرسة العليا للاقتصاد دميتري ايفستافيف، في "أوراسيا إكسبرت"، حول السيناريوهات التي سينبني عليها النظام العالمي المرتقب.

وجاء في المقال: من المرجح أن تفشل محاولات الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة العالم إلى حقبة "ما قبل ترامب" العولمية.

يدخل العالم حقبة يمكن أن يطلق عليها "جيواقتصاد القوة". أصبحت المرحلة الحالية من التطور العالمي مرحلة انتقالية إلى "تعدد أقطاب ائتلافي"، وهو البديل الأكثر احتمالا لظهور تعدد أقطاب عملي. إننا نشهد التصفية النهائية لـ "قواعد اللعبة" وتحول المؤسسات العالمية، السياسية والاقتصادية، إلى مؤسسات وهمية. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي مكانة أوراسيا في هذه العمليات وإلى أي مدى سوف يؤثر "جيواقتصاد القوة" فيها؟

يمكن اختزال الأشكال الجديدة للتحولات على مستوى البلدان والمناطق إلى ثلاثة خيارات رئيسية:

● محاولة "دحرجة" الوضع إلى ما كان عليه في العامين 2015-2016:

يبدو أن تحقق هذا السيناريو هو الأقل احتمالا، على الأقل بسبب الحاجة إلى إنفاق موارد باهظة عليه. لكن مثل هذا البرنامج بالتحديد هو الذي أعلنته إدارة جو بايدن. وهذا البرنامج، هو الذي سيشكل أساس "الأطلسية الجديدة"؛

●استخدام الإمكانات المتبقية لأحادية القطب الأمريكية لإبطال محاولات مراكز القوة الجديدة تشكيل "مناطق نفوذ" خاصة بها. وهو يفترض نقل النفوذ الاقتصادي إلى أيدي الشركات العابرة للقوميات. ثم نزع السيادة السياسية، وفق إحدى السيناريوهات المجربة، في أواسط العقد الأول من هذا القرن (في اوكرانيا، وفنزويلا، والعراق)؛

● تشكيل "مناطق نفوذ" إقليمية حول مراكز قوة جديدة. على أساسها، يمكن تشكيل مناطق جيواقتصادية كاملة المعنى. وتصبح الأداة الرئيسية لتشكيل "مناطق النفوذ" الأدوات المستخدمة في مجال الأمن، والمفهومة على أوسع نطاق ممكن. وتعد تركيا رائدة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وهناك، في أوراسيا، من حيث المبدأ، احتمالات لمحاولات تنفيذ نماذج التحول الثلاثة كلها. وهذا يهدد بمستوى عال من عدم القدرة على التنبؤ، بما في ذلك في المجال السياسي-العسكري.

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