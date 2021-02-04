خبير: الولايات المتحدة تجعل من أوكرانيا رأس جسر لاستفزاز روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريا بيرك، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول وعود أمريكية لكييف بمزيد من الدعم الاقتصادي والعسكري مقابل العداء لروسيا.

وجاء في المقال: علقت السلطات الأوكرانية آمالا كبيرة على إدارة جو بايدن. فخلال رئاسة دونالد ترامب، تشكل انطباع بأن كييف لم تعد أولوية بالنسبة لواشنطن. والآن، عاد الديمقراطيون إلى السلطة.

أمس الأول، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا. وعدت واشنطن، خلالها، بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية إلى كييف.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا، فلاديمير فاسيليف، لـ"كومسومولسكايا برافدا: "ربما في العام 2014، اعتقدت الولايات المتحدة بأن إصلاحات ما ستبدأ في أوكرانيا، وأنها ستتجه نحو أوروبا وستفي في النهاية بمعايير الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. لكن السنوات الست إلى السبع الماضية أقنعت أمريكا بأنه لا جدوى من الانشغال بإصلاحات اقتصادية وسياسية في أوكرانيا. هذا ثقب أسود، فمهما ضخخت من أموال، فلن تحصل على شيء. وهكذا، فقدت أوكرانيا قيمتها كشريك اقتصادي".

وأضاف: "إن وضع الولايات المتحدة الاقتصادي، الآن، لا يسمح لها بإنفاق مليار هنا، ومليار هناك، أما الوضع مع المساعدات العسكرية فأكثر إثارة للاهتمام. يمكن استخدام أوكرانيا كنقطة انطلاق عسكرية للاستفزازات ضد روسيا ولتأجيج صراع عسكري بين كييف وموسكو، ومفاقمة العلاقات الروسية الأوكرانية. فعلى سبيل المثال، يمكن توقع هجمات على جسر القرم، واستئناف المحادثات حول تتار القرم. وقد يبدأ الأمريكيون في بناء قواعد عسكرية أو مطارات" في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحل العسكري للصراع في شرق أوكرانيا. وإذا تحقق ذلك، وفقا لشروط كييف، فسوف ينتقل التركيز بعد ذلك، وفقا لفاسيليف، على شبه جزيرة القرم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب