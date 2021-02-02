خبير: انهيار الولايات المتحدة سيجري ببطء ويكون مؤلما للعالم كله

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا ياروفايا، في "فزغلياد"، حول حديث في الصين عن قرب انهيار الولايات المتحدة، وكم سيكون ذلك مؤلما. فما مدى واقعية ذلك؟

وجاء في المقال: أعرب عميد معهد العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا في بكين، يان شوتونغ، عن رأي مفاده أن انهيار الولايات المتحدة سيجري وفق سيناريو انهيار الإمبراطورية البريطانية. فـ "المملكة المتحدة كانت على مدى طويل أقوى دولة في العالم، واستمر تدهورها لفترة طويلة، وشغل عدة عقود"، وفق ما نقلت "ريا نوفوستي"، عن الخبير الصيني. كما أعرب يان عن رأيه في أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل سوف تقوم على أساس السعي إلى التفوق التكنولوجي.

فيما يرى خبير نادي فالداي، الأستاذ بجامعة سان بطرسبورغ، ستانيسلاف تكاتشينكو، أن تصريح الباحث الصيني يعد جزئيا مؤشرا على الضغوط النفسية والسياسية التي تمارسها الصين عموما على الولايات المتحدة. وأوضح تكاتشينكو أن "ردة فعل الصين أصبحت مفهومة الآن، بالنظر إلى أن جامعة تسينغهوا في بكين مقربة جدا من الحكومة، وكبار العاملين فيها لا يدلون بتصريحات عشوائية".

ووفقا له، "سوف تتمسك الولايات المتحدة بكل فرصة متاحة للهيمنة في مناطق معينة، وسوف تحاول دون جدوى تشكيل تحالفات جديدة ضد الصين. وسوف يستمر ذلك حتى تدرك أخيرا وزنها الحقيقي في الشؤون الدولية وتعود إلى سياسات القرن التاسع عشر الانعزالية، والتي كانت في ظلها القوة الأكثر نجاحا في العالم. ومنذ الآن، العالم كله يرفض الاعتراف بالزعامة الأمريكية، ولم تعد الولايات المتحدة تمتلك الموارد لإجبار الجميع على هذا الاعتراف".

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