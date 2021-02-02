في ذيل الطابور: كيف تكافح الدول من أجل اللقاحات؟

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا بوترياكوفا، في "إزفيستيا"، حول الاستخدام غير العادل للقاحات ضد كوفيد-19.

وجاء في المقال: أدت الانقطاعات في توريد اللقاحات ضد COVID-19 إلى مشكلة بين الاتحاد الأوروبي وشركة AstraZeneca ، والمملكة المتحدة التي رفضت التضحية بجرعاتها لمساعدة الأوروبيين. وعلى خلفية الصعوبات في حملة التطعيم، قررت بروكسل حساب كل ما يصدّر من اللقاحات إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

ومع السباق العالمي للحصول على الجرعات المنقذة ونقص إنتاجها، تتزايد المخاوف على مستوى العالم من أن أفقر البلدان قد لا تحصل على اللقاح إطلاقا.

عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، حتى بين البلدان المتقدمة ، يزيد من تسليط الضوء على هذه المشكلة على الصعيد العالمي. فوفقا للتقديرات التي اطلعت عليها "إزفيستيا" من وحدة Economist Intelligence Unit (EIU)، إذا تم تطعيم الجزء الأكبر من سكان البلدان المتقدمة اقتصاديا بحلول منتصف العام 2022، فسيتم تطعيم البلدان المتوسطة الدخل بحلول أوائل العام 2023. وأما في البلدان الفقيرة، فلن يتم التحصين الشامل قبل العام 2024، إذا حصل من حيث المبدأ.

وفي الصدد، قالت واضعة التقرير، والخبيرة في قسم البحث والتحليل في مجموعة الإيكونوميست، أغات ديمار، لـ"إزفيستيا":

"البلدان الغنية التي لديها أنظمة رعاية صحية جيدة وعدد سكانها قليل، مثل إسرائيل أو الإمارات العربية المتحدة، في وضع أفضل. البلدان المتقدمة التي مولت تطوير الأدوية، ستكون أيضا في وضع متميز لأنها تصبح جزءا من جهد عالمي لإنتاج اللقاحات".

وروسيا، التي طورت لقاحات خاصة بها- وفقا للباحثة- تواكب جدول التطعيم في البلدان المتقدمة، ولديها كل الفرص لإكمال التحصين الشامل للسكان بحلول منتصف العام 2022. والصين والهند، اللتان تمتلكان أيضا لقاحات خاصة بهما وبدأتا عملية التلقيح الجماعي، لن تنتهيا من هذه العملية قبل نهاية العام المقبل، بسبب عدد سكانهما الكبير.

لكن سيتعين على معظم البلدان منخفضة الدخل انتظار العون من مبادرةCOVAX ، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والمصممة لتغطية ما يصل إلى 20% من سكان كل دولة بلقاحات مجانية ضد فيروسCOVID-19.

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