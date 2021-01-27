الجمهورين والديمقراطيون اتفقوا بخصوص العزل: ماذا يخسر ترامب؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن محاولة حرمان ترامب من الترشح لانتخابات العام 2024.

وجاء في المقال: ستبدأ جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ بشأن قضية العزل الثانية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في موعد لا يتجاوز الـ 8 أو الـ 9 من فبراير. توافق الجمهوريون والديمقراطيون على ذلك في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

وهكذا، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يجري العمل على عزله مرتين. فقبل عام، اتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. لكن في الـ 5 من فبراير 2020، برأه مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية. إنما ليس هناك ضمانات بأن تتكرر قصة تبرئة العام الماضي. ولكي يصوت مجلس الشيوخ على عزله، يحتاج إلى "الضوء الأخضر" من ثلثي أعضائه.

وبالنظر إلى أن نسبة الديمقراطيين والجمهوريين في المجلس تقارب 50 إلى 50 بالمائة، فحتى تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس، لن يكون كافيا لجمع ثلثي الأصوات، وهي النسبة اللازمة لإعلان عزل ترامب. وهذا يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانضمام إلى الديمقراطيين لمعاقبة الزعيم السابق لحزبهم. علما بأن 10 جمهوريين في مجلس النواب صوتوا لعزل ترامب. وأشار أربعة أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ إلى أنهم إما مترددين أو يميلون إلى المساءلة.

لكن ثمة سؤال معقول يطرح نفسه: ما الحاجة إلى هذا التصويت طالما أن ترامب غادر البيت الأبيض؟ الجواب واضح: يريد معارضوه السياسيون حرمانه حتى من آمال العودة إلى رأس هرم السلطة في العام 2024.

مع العلم، كما تلاحظ بي بي سي، أن المساءلة التي يدعمها مجلس الشيوخ لن تكون كافية، في حد ذاتها، لحرمان ترامب من الحق في أن يُنتخب في المستقبل، فذلك سيتطلب تصويتا منفصلاً لأعضاء مجلس الشيوخ. إنما، من ناحية أخرى، يبدو مثل هذا التصويت عمليا أشبه بإجراء تقني، لأن اعتماده لا يتطلب ثلثي الأصوات، إنما أغلبية بسيطة.

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