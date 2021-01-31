الغرب يفكر بإجراءات جديدة للتأثير في الكرملين

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تأثير احتجاجات الشارع الروسي سلبا في علاقة الكرملين بإدارة البيت الأبيض الجديدة، وعلاقة موسكو مع بروكسل.

وجاء في المقال: استجاب السياسيون الأوروبيون والأمريكيون بسرعة للاحتجاجات التي اجتاحت المدن الروسية السبت الماضي. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اتُهمت السلطات الروسية بـ "قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير". لكن منشورات السفارة ستصبح موضوع تحقيق، وربما تتسبب بمشكلة كبرى في العلاقات بين موسكو وواشنطن. فقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه سيتم استدعاء دبلوماسيين أمريكيين إلى وزارة الخارجية الروسية. ففي الواقع، نشرت السفارة الأمريكية في الـ 22 من يناير مسارات ومواعيد مسيرات دعم نافالني في مختلف مدن روسيا، وحثت مواطنيها على تجنب هذه الأماكن. فاعتبرت السلطات الروسية ذلك تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية.

وفي الصدد، عبّر رئيس مركز البحوث التطبيقية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافيل شاريكوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، عن افتراض أن لا تغير المشكلة الدبلوماسية الناشئة في واقع العلاقات بين البلدين. فلقد تبنت واشنطن عمليا قرارا مبدئيا بشأن عقوبات جديدة. وإدارة جوزيف بايدن، خلاف سابقتها، ستبدأ العلاقات مع روسيا ليس من "إعادة الإقلاع"، إنما من "التجميد". فقد أمر الرئيس الجديد بالنظر في النطاق الكامل للملاحظات ضد موسكو، بدءا من الهجمات السيبرانية المزعومة وصولا إلى قضية نافالني. وبمحصلة ذلك، سيتم تبني عقوبات جديدة.

إلى ذلك، فلقد دان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ما سماه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" من قبل السلطات الروسية على تويتر. ويمكن النظر إلى بيانه بوصفه تحضيرا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد اليوم الـ 25 من يناير. الاجتماع، مجدول، وليس طارئا. وعلى جدول أعماله مناقشة قضية العقوبات فيما يتعلق بـ "قضية نافالني".

ليس هناك شك في أنه ستكون هناك عقوبات. فدول الاتحاد الأوروبي الكبرى مع معاقبة السلطات الروسية.

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