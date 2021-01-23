هل ستتمكن وكالة المخابرات المركزية من تنظيم ثورة ملونة في روسيا؟

دعت المعارضة الليبرالية المواطنين الروس إلى التجمع يوم السبت، 23 يناير، للمطالبة بدعم المعارض أليكسي نافالني.

واعتقل أليكسي نافالني في 17 يناير بعد وصوله إلى موسكو قادما من برلين بتهمة انتهاك شروط العقوبة في قضية اختلاس أموال، والتي بموجبها سبق إدانته بشروط.

بعد الاعتقال، نشر فريق نافالني على موقع يوتيوب فيلما عن قصر يُزعم أنه مملوك لفلاديمير بوتين، تم بناؤه، حسب نافالني، بأموال من "رجال أعمال مقربين من بوتين".

بناء على تعليقات شخصيات المعارضة، يأمل نافالني ألا تجرؤ السلطات على اعتقاله قبل تنصيب جو بايدن، لأن موسكو، كما يقولون، لا تريد أن تزيد من تعقيد العلاقات مع أمريكا في فترة صعبة بالفعل.

تم انتهاك خطط نافالني، ولكن ليس بشكل جذري؛ وإلا، يبدو أن كل شيء يسير وفقًا للخطة.

بطبيعة الحال، رفض الكرملين بشكل قاطع اتهامات نافالني، ويجب أن نتفق على عدم وجود دليل على أن القصر المذكور في الفيلم يخص الرئيس بوتين. جاءت اتهامات نافالني على شكل بيانات، تليها مقاطع فيديو لبوتين من مؤتمرات صحفية مختلفة، حيث يقول شيئا يفترض أنه يؤكد كلام نافالني.

تخبرنا إحدى التفاصيل الصغيرة عمن قام بتأليف هذا الفيلم - على مخطط قصر بوتين المفترض، والذي أظهره نافالني، هناك غرفة أطلق عليها اسم "غرفة الطين". في اللغة الروسية، لا توجد مثل هذه العبارة، وفي اللغة الإنجليزية توجد كلمة "mudroom"، لكنها تُترجم إلى اللغة الروسية على أنها المدخل، ما يدل على عدم الإلمام باللغة الإنجليزية جيدا، قام نافالني بترجمة المواد باللغة الإنجليزية التي قدمها له شخص ما.

ليس لدينا فرصة للتحقق من جميع الحقائق التي قدمها نافالني، دون استثناء، ولكن يمكننا الآن أن نستنتج أن جزءا كبيرا على الأقل من البيانات خاطئ بلا شك.

حتى هذا الحجم من الافتراء العلني ضد الشخص الأول في الدولة يكفي لقضية جنائية، وحقيقة أن نافالني فعل ذلك يسمح لنا بالقول إنه يتوقع أن يظل بلا عقاب.

من الواضح أن هذا ممكن فقط إذا تمت الإطاحة بالحكومة الشرعية في روسيا في المستقبل القريب جدا، في الأشهر المقبلة. أعتقد أننا نشهد محاولة لثورة ملونة أخرى نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، هذه المرة في روسيا.

لنجاح الانقلاب، لم يعد من المهم ما إذا كان الفيلم الذي أعدته المخابرات الغربية والذي عبر عنه نافالني صحيحا. الشيء الرئيسي هو كيف ينظر مواطنو روسيا إلى هذا الفيلم، أي جزء منهم مستعد للمشاركة في تنفيذ الخطة الموضوعة في الغرب.

لماذا حدث هذا الآن؟ إن ارتباط هذه الأحداث بوصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة في الولايات المتحدة، الذي يمثل مصالح العولمة و"الدولة العميقة" (بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية)، واضح.

تغرق أمريكا تدريجيا في أزمة مميتة لا يوجد مخرج مناسب منها. من الواضح أن الأزمة ستنمو وستنتهي عاجلاً أم آجلاً بانهيار الاقتصاد وحرب أهلية في الولايات المتحدة.

لم يتبق لواشنطن سوى 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى قبل أن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، يليها انهيار الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف، يبدو أن الدولة العميقة الحاكمة في الولايات المتحدة قررت عدم القتال على جبهتين وتصفية روسيا قبل مواجهة الصين.

فهل ستكون وكالة المخابرات المركزية قادرة على إثارة ثورة ملونة في روسيا؟

يتعامل معظم المحللين الروس الأكثر ملاءمة، الذين يتحدثون عن الوضع السياسي الداخلي في روسيا، بمفهوم مثل "العقد الاجتماعي". هذا يعني أن مواطني روسيا يتفقون مع حكم النخبة السياسية الحالية في روسيا، مهما كانت هذه القوة، في مقابل ضمان الاستقرار والأمن للمواطنين العاديين، وإن لم يكن كبيرا جدا، ولكنه نمو مستقر لرفاههم. الشعب كله بما في ذلك أفقر طبقاته...

طوال فترة حكمه، كان بوتين أكثر من ناجح في هذه المهمة. حتى الآن، مع الأخذ بعين الاعتبار الوباء والأزمة الاقتصادية العالمية المتزايدة، والتي أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة معينة، يرى معظم المواطنين أن روسيا في ظل هذه الأزمة تسير بنجاح أكبر من الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.

طبعا المبالغ المذكورة في الفيلم تحير خيال المواطن العادي وخاصة المواطن الفقير. ومع ذلك، إذا نظرت إلى الأمور بواقعية، فمن الواضح أنه من بين مجموعات الأوليغارشية التي تطالب بالسلطة في روسيا، فإن مثل هذه المبالغ لن تسبب أدنى مفاجأة. كما أنها لا تثير دهشة السياسيين الليبراليين، بما في ذلك نافالني نفسه، عندما يحكمهم الأوليغارشية الموالية للغرب الذين سرقوا الكنز القومي لروسيا في التسعينيات والذين لم يقل نافالني كلمة واحدة عنهم.

القيمة المعلنة لـ "قصر بوتين" المزعوم من قبل نافالني تساوي تقريبا تكلفة يخت واحد فقط من يخت الأوليغارشي الروسي أبراموفيتش، لذلك حتى لو صدق المواطنون الروس البالغون نافالني، لا اعتقد أنه سيصدمهم ويجبرهم على التخلي عن ولائهم لـ "العقد الاجتماعي" مع السلطات.

ذكريات التسعينيات، التي انتهت بفضل بوتين، رهيبة للغاية؛ البديل لبوتين في شكل هؤلاء القلة الذين يشاركون في تمويل نافالني والذين يتوقعون العودة إلى السلطة إذا نجحت الثورة الملونة في روسيا هو أمر فظيع للغاية.

يدرك معظم المواطنين الروس أن نافالني يمثل قوى سياسية ستنهب الشعب على نطاق أكبر بعشرات المرات من جميع اتهامات نافالني ضد بوتين، وفي النهاية ستدمر روسيا ببساطة. هذا هو السبب في أن نافالني يتمتع بدعم 2% فقط من المواطنين الروس، وهذا هو السبب في أنه يراهن على الإطاحة العنيفة بالحكومة وعلى استخدام أطفال المدارس لهذا الغرض.

لا افترض أن أقول إنني أعرف عدد الأشخاص الذين سينزلون إلى الشوارع يوم السبت. قد يكون هناك عدد قليل نسبيا منهم إذا كنت محقا، وذلك بسبب التزام غالبية المواطنين الروس بالعقد الاجتماعي مع بوتين. وربما سيكون هناك عدد كبير منهم، لكنني اعتقد بشكل عام، أن داعمي نافالني أخطأوا في الحسابات، لأنهم لا يفهمون روسيا، ولا يفهمون ما مر به الروس قبل ظهور بوتين، ولما هم ممتنون له، بغض النظر عما تقوله المعارضة الموالية للغرب عنه.

لكن، على ما اعتقد، بعض الشباب، وخاصة تلاميذ المدارس، الذين هم عرضة للتطرف الشبابي، والذين ليس لديهم أي فكرة عن التسعينيات وعشائر الأوليغارشية التي تريد القضاء على بوتين، يمكن لهؤلاء الشباب النزول إلى الشوارع، ليس لدعم نافالني، وإنما غضبا من المعلومات المنشورة، حتى لو كانت خاطئة.

اعتقد أننا سنشهد في المستقبل القريب محاولات استفزازية بهدف إراقة الدماء من أجل بدء دوامة - احتجاجات - قمع - مزيد من الاحتجاجات - مزيد من القمع، وما إلى ذلك حتى يتم معارضة الشعب والسلطات تمامًا. تم تطوير تقنيات الثورات الملونة في الغرب بشكل مثالي.

على ما يبدو فإن الغرب في طريقه إلى الانهيار، يتعلق الأمر بتدمير روسيا. لكن بوتين سياسي متمرس، وآمل أن تمتلك السلطات الحكمة الكافية لإيجاد توازن بين ضبط النفس والصلابة المعقولة. اعتقد أن محاولات زعزعة استقرار روسيا لن تتوج بالنجاح.

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