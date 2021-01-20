إفلاس الراعي: كيف يخسر الجمهوريون الأمريكيون التمويل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، حول إعلان المنظمة الوطنية الأمريكية للبنادق إفلاسها، وضرورة تخلص الحزب الجمهوري من الترامبيين.

وجاء في المقال: تقدمت أكبر جماعة ضغط للأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وهي الرابطة الوطنية للبنادق (NRA)، بطلب إعلان إفلاسها بغرض إعادة الهيكلة. وكما أوضحوا في هذه المنظمة، يتعلق القرار بالانتقال من ولاية نيويورك إلى تكساس، حيث سُجّلت الجمعية بشكل قانوني.

ويرى مدير مؤسسة فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة بجامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، أن السبب الرئيس لإعلان إفلاس المنظمة هو نقل مقرها من ولاية إلى أخرى.

وقال لـ"غازيتا رو": "كما كانت (هذه المنظمة) ناشطة سوف تستمر في أنشطتها. لا أعتقد بأنهم سيقلصون من أنشطتهم بطريقة ما. تجمع هذه المنظمة عددا هائلا من المصنعين والبائعين وأصحاب محلات الرماية ومراكز التدريب المختلفة والمستهلكين أنفسهم. السوق ضخمة. وأعتقد بأنهم سيحافظون على وجودهم بشكل عام".

وتعليقا على احتمال فقدان دعم الجمهوريين لهذه المنظمة، أشار روغوليف إلى أن المنظمة سترعى أولئك الذين سيدعمون التعديل الثاني للدستور.

قد يصبح إفلاس NRA سببا آخر لقلق الجمهوريين، الذين، على خلفية الرفض الفاضح من قبل عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الاعتراف بفوز بايدن، بدأوا يخسرون بسرعة رعاتهم.

ومن جهته، وصف مدير معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري غاربوزوف، فقدان الجمهوريين دعم رعاتهم بالظاهرة المؤقتة، التي ترجع بشكل أساسي إلى فقدان الثقة في ترامب من قبل أعضاء الحزب أنفسهم.

وقال لـ"غازيتا رو": "بين الجمهوريين لا يوجد ترامبيون فقط، بل عدد الترامبيين أقل. لقد حان الوقت الطبيعي لمغادرة الترامبية الحزب الجمهوري واستعادة الحزب قوته السابقة".

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