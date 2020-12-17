روسيا اخترقت العقوبات لتشارك في "ليغا" الطيران العالمي

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الإنجاز الروسي في صناعة محرك للطائرات بعيدة المدى يناهض نظيره الأمريكي.

وجاء في المقال: قامت الطائرة الروسية MS-21 بأول رحلة لها بمحركات PD-14 محلية الصنع.

وفي ذلك، يرى الرئيس التنفيذي لشركة Rostec، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا صنعت جيلا جديدا من الطائرات، يعيد بلادنا إلى صدارة "الليغا" العالمية للطيران.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير بوابة " Avia.ru"، رومان غوساروف": "لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان في هذه المسابقة الكبيرة، ونحن لا نعود إليها فقط، إنما نعود بإعلان جاد للغاية. إن MS-21، اليوم، أحدث طائرات للمسافات الطويلة من بين جميع الطائرات الموجودة. وفخر خاص وانتصار، محرك PD-14 المحلي. فالطائرةMC-21 ، تحلق، بمحركات أجنبية الصنع - أمريكية PW1400G-JM من شركة Pratt & Whitney ، منذ مايو 2017، وها هي هذه المرة تنفذ طيرانا تجريبيا بمحرك روسي الصنع. وقد بات، بإمكان شركات الطيران اختيار المحرك الذي ترغب فيه أثناء شراء الطائرة MC-21".

وكما يقول رئيس تحريرAviaport، أوليغ بانتيليف، فإن "إنشاء محرك بديل، خطوة ذكية في السوق. إلى ذلك، فإن الطائرة ذات المحرك المحلي ترفع مخاطر العقوبات. وهذا مهم، بشكل خاص، لبعض العملاء. على سبيل المثال، للمؤسسات الحكومية. يمكن لوزارة الدفاع وغيرها من وكالات إنفاذ القانون استخدام طائرة بهذا الحجم ".

ويضيف أن هناك أسواقا يتعذر فيها استخدام المحرك الأمريكي، مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا. يمكن للسوق الإيرانية وحدها استيعاب حوالي 200 طائرة من MS-21.

ويتميز محرك PD-14 باستهلاك أقل بكثير للوقود من استهلاك محرك الجيل السابق. ومقارنة بالمحرك الأمريكي، فإن استهلاكه للوقود أعلى، ولكن بدرجة ضئيلة.

وأضاف بانتيليف: "في الوقت نفسه، فإن تصميم PD-14 أبسط، ويمكن توفير الصيانة له بشكل كبير. وهذا يجعل المحرك الروسي جذابا للغاية لشركات الطيران، حيث تمثل تكاليف الصيانة بندا مهما في الإنفاق".

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