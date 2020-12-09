حفتر يدق ناقوس الخطر بسبب نشاط الأسطول التركي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تحذير المشير خليفة حفتر من محاولات تركيا إفشال الحوار الليبي- الليبي.

وجاء في المقال: ناقش قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في القاهرة مخاطر تصعيد الصراع في الجماهيرية السابقة. ففي رأيه، طرابلس وأنقرة الداعمة لها تريدان تعطيل عملية التفاوض.

ولكن المحاضر البارز في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، يرى أن مخاوف حفتر لا مسوغ لها.

وبحسبه فإن الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية كانت كبيرة، خاصة على خلفية العمل على الحط من قيمة العملية السياسية. ولكنه أضاف: "إنما، من ناحية أخرى، رأينا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تصريحات الأطراف عن استعدادها لتقليص وجود الخبراء العسكريين الأجانب في الأراضي الليبية، استعادة تدريجية للقوة العسكرية وتعزيزها. وهذا لا يقتصر على تركيا، التي تنشر فعليا تقارير دورية منتظمة، بشكل علني، حول تطوير برامج تدريب عسكرية جديدة ودورات تدريبية للضباط الليبيين في تركيا وعلى الأراضي الليبية نفسها".

يثير النشاط الذي تمارسه تركيا في العديد من القضايا الشكوك في أوساط الجيش الوطني الليبي. وفي الصدد، قال لوكيانوف: "لذلك، فعلى طول خط الجفرة-سرت، وعلى الرغم من تفاؤل الدبلوماسيين، ترى الجيش الوطني الليبي لا يسرع إلى سحب قواته. إنما، على العكس من ذلك، هناك تناوب منتظم للتشكيلات. إلى ذلك، يتحدث أنصار الجيش الوطني الليبي عن وجود مرتزقة أجانب، بما في ذلك من السودان وفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وإذا تأكدت هذه الواقعة، فإنها تعني، أولاً وقبل كل شيء، إما أن الشروط السياسية التي توصلت إليها الأطراف لا تُحترم، أو أن التقيد بها محط شكك". وكمثال على ذلك، استشهد لوكيانوف بفكرة إنشاء قوة مستقلة، هي الحرس الوطني، رأى الجيش الوطني الليبي فيها محاولة لإضفاء الشرعية على مختلف الميليشيات.

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