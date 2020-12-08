ترامب ينضم إلى معركة السيطرة على مجلس الشيوخ

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي ترامب ليبقى قرار أمريكا بيده عبر السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء في المقال: للمرة الأولى، منذ الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، قام دونالد ترامب برحلة إلى جورجيا، بهدف دعم المرشحين الجمهوريين هناك في انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية في الـ 5 يناير. ففوزهم هناك يعني سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ في الكونغرس.

إذا فاز الجمهوريون، فإن السيطرة على مجلس الشيوخ تعد بالكثير. سيكونون قادرين على تعطيل مشاريع قوانين بايدن. وفي المحكمة العليا، حيث الأغلبية من المحافظين القريبين في آرائهم من الجمهوريين، سيتم تعطيل المراسيم الرئاسية. وبالتالي، فإن قدرة بايدن على متابعة سياسته الداخلية والخارجية ستكون محدودة للغاية.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التابع لأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير فاسيليف: "في أمريكا، قد ينشأ موقف يمكن تسميته بانقسام غير رسمي للأمة، أو ربما إلى حد ما، ازدواجية السلطة. فهناك زعيمان للدولة: الزعيم الرسمي، بايدن؛ وغير الرسمي، ترامب. سوف يتنقّل الأخير في جميع أنحاء البلاد، ويعقد اجتماعات جماهيرية، ويكرر أن الانتخابات الرئاسية قد تم تزويرها، وينتقد تصرفات البيت الأبيض. خاصة مع إمكانية ظهور أسباب وجيهة لانتقاد بايدن وهاريس: فمن غير المعروف ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي".

أخيرا، يمكن اعتبار رحلة ترامب إلى جورجيا بمثابة لعبة للمستقبل القريب. ففي الـ 14 من ديسمبر، ستجتمع الهيئة الانتخابية من الولايات، وهي المخولة بتسمية رئيس الولايات المتحدة. في تاريخ البلاد، كانت هناك حالات لم يصوت فيها الناخبون بالطريقة التي فوضهم لها الناخبون. وترامب، بتكراره أن الانتخابات جرى تزويرها، يحرض الناخبين على "الشغب". من المشكوك فيه، بالطبع، أن يصوت أكثر من خمسة إلى ستة منهم، في الـ 14 من ديسمبر، بما لا يتفق مع إرادة الناخبين. وبالتالي، سيتم إعلان بايدن فائزا بالانتخابات. لكن ترامب يحاول فعل كل شيء من أجل عدم حدوث ذلك.

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