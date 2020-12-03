لماذا يرسل أردوغان قوات النخبة الخاصة إلى قره باغ؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن نوايا أردوغانية لإخراج روسيا من القوقاز بمساعدة قوات النخبة التركية.

وجاء في المقال: أنقرة تبدأ بالضغط على روسيا في منطقة نزاع قره باغ. على خلفية إعلان وزارة الدفاع التركية عن توقيع اتفاقية مع روسيا، لإنشاء مركز مراقبة مشترك، قالت باكو إن عسكريين أتراك باشروا عملهم في قره باغ كخبراء متفجرات.

لكن موسكو تواصل التمسك بموقفها القائل بأنه لن يكون هناك جنود أتراك في قره باغ، وسيقتصر الوجود التركي على العمل في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، والذي سيكون موجودا على أراضي أذربيجان خارج منطقة الصراع. ولكن، سبق أن سارعوا في تركيا، على المستوى السياسي، إلى الإعلان عن اتخاذ قرارات لإرسال الجيش التركي إلى أذربيجان. وفي الـ 22 من نوفمبر، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن وحدات من القوات البرية التابعة للجيش التركي، ستتوجه إلى هناك.

وفي الصدد، قال الفريق الاحتياطي يوري نيتكاتشيف، الذي شغل منصب نائب قائد مجموعة القوات الروسية في القوقاز وعمل بمثابة وزير دفاع في حكومة أجاريا، التي كانت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مواجهة مع تبيليسي، قال لـ" نيزافيسيمايا غازيتا": "حيثما يكون هناك مشاة، يمكن لقوات النخبة الخاصة أن تدخل. أعرف من تجربة سوخومي الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات الخاصة في زعزعة استقرار الوضع وحل القضايا السياسية في المنطقة الانفصالية. الآن، يتلقى علييف، في باكو، الدعم بشكل غير معلن من القوات الخاصة التركية ".

ووفقا لـ نيتكاتشيف، فإن هدف تركيا هو إزاحة روسيا من قره باغ ومنطقة القوقاز بأكملها. وقال: "يمكن القيام بذلك بمشاركة قوات العمليات الخاصة التركية، من خلال التخريب وتحريض السكان المحليين ضد قوات حفظ السلام الروسية، وما إلى ذلك"، وذكّر نيتكاتشيف بالمظاهرات التي خرجت في أذربيجان ضد روسيا قبل اندلاع حرب قره باغ، والتي رفع فيها السكان الأعلام التركية مع الأعلام الأذربيجانية.

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