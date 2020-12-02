الاتحاد الأوروبي يقترح على بايدن العمل معا ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول بحث بروكسل عن موقع الند في العلاقة مع واشنطن، ضد موسكو وبكين.

وجاء في المقال: قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب، جوزيف بايدن، إلى تطوير خط موحد للسلوك تجاه الأنظمة الاستبدادية.

وسوف يتم تقديم آراء رئيس مجلس أوروبا إلى بايدن شخصيا بعد فترة وجيزة من إتمام إجراءات تنصيبه وحصوله على الحق في إجراء مفاوضات دولية، رسميا. يُعدّ الاتحاد الأوروبي، للرئيس الأمريكي المنتخب، بحسب وسائل إعلام دول الاتحاد الأوروبي، دعوتين إلى قمتي الاتحاد الأوروبي اللتين ستعقدان في النصف الأول من العام المقبل. وتؤكد Politico، نقلا عن مصادرها، أن الأوروبيين في عجلة من أمرهم لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى درجة أنهم مستعدون لعقد قمة بمشاركة بايدن حتى قبل الـ 20 من يناير، موعد تنصيبه.

يفسر نشاط المسؤولين الأوروبيين هذا بالرغبة في التغلب بسرعة على الصعوبات وسوء التفاهم الذي نشأ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال إدارة ترامب. فقد حاول الرئيس الأمريكي، بإصرار شديد، إخضاع حلفائه في الخارج لخط واشنطن فيما يتعلق بالصين وروسيا. ويعدّ مصير مشروع "السيل الشمالي-2" مثالاً صارخا على أن العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وروسيا لم يكن لها أفضل تأثير في الاتحاد الأوروبي. فلقد خلقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المشروع مشاكل كبيرة.

المسؤولون الأوروبيون، على الأقل الآن، لا يقولون إن "السيل الشمالي-2"، وقضايا أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي مع روسيا، ستكون في قلب الحوار مع بايدن. هذا مفهوم: الموضوع معقد، وثمة حاجة إلى تنازلات متبادلة من الأمريكيين والأوروبيين. في غضون ذلك، عندما يدور الحديث عن روسيا، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لإظهار بوادر حسن النية للولايات المتحدة، فقط في مسألة حماية القيم المشتركة.

وقد صرح ممثل عن المفوضية الأوروبية لوكالة "تاس" بأن المجلس الأوروبي يناقش الآن نظيرا أوروبيا لقانون ماغنيتسكي. وبحسبه "يتم عمل كل ما هو ممكن لإقراره في المستقبل القريب".

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