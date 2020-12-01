ما الذي يمكن أن يؤدي إليه اغتيال العالم النووي الإيراني؟

تحت العنوان أعلاه، كتبت يلينا سلوبوديان، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول ما يمكن أن تفضي إليه دعوات مسؤولين إيرانيين كبار إلى الثأر لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وجاء في المقال: تطالب إيران بالثأر لاغتيال عالم الفيزياء النووية، محسن فخري زاده، الذي ترأس مركز الأبحاث التابع لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية. فقد صدرت تصريحات في هذا الشأن من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس كتلة "الدفاع والاقتدار الوطني" في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري، والمستشار العسكري للمرشد الأعلى حسين دهقان.

وفي الصدد، قال رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع، ورئيس تحرير مجلة "روسيا في السياسة العالمية" فيودور لوكيانوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "تنفي إيران أنها تطور أسلحة نووية، وتصر على أن العالم الذي تم اغتياله لا علاقة له بالأسلحة النووية. النوايا المحتملة للعمل على برنامج نووي، بالطبع، لا علاقة لها بالحادثة. لإيران، مصلحة، الآن، في مراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة لسياسة الضغط الشديد الأقصى الذي تنتهجه إدارة ترامب. لذلك، على الأرجح، ستطلق إيران تهديدات، الآن، وتلعن، وسيكون هناك رد رمزي لاستعراض الحزم. لكن إيران ليست مستعدة للإضرار باحتمال حدوث تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة. فالآن، الوضع في البلاد صعب للغاية من الناحية الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى الوباء والعقوبات الشديدة للغاية التي فرضت خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب. وهكذا، فالآن، على الأرجح، ستستمر اللعبة الدبلوماسية. أما بالنسبة للبرنامج النووي الفعلي، إن وجد، فإن مقتل هذا الشخص لن يوقف العمل عليه، إنما سيتباطأ بلا شك".

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