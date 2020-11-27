خبير يقدّر احتمال وقوع محاولة انقلاب جديدة في تركيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا ياروفايا، في "فزغلياد" حول ما إذا كان تطهير أردوغان تركيا من المعارضة يحميه من محاولة انقلاب ثانية.

وجاء في المقال: حكمت محكمة تركية على المشاركين في محاولة الانقلاب في يوليو 2016 بالسجن المؤبد. حُكم على العديد من الضباط السابقين في القوات المسلحة التركية، الذين تورطوا بشكل مباشر في الأعمال القتالية في أنقرة، وفقا لاتهامات الادعاء، بالسجن المؤبد، من ثلاث مرات إلى 79 مرة. ومعظم المحكوم عليهم طيارون في سلاح الجو الجمهوري خدموا في قاعدة أكينجي الجوية بالقرب من العاصمة التركية.

وفي الصدد، قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصر، غومير إيسايف: "في رأيي، محاولة الانقلاب في العام 2016، لفّقها أردوغان بنفسه، جزئيا. فهو عملياً قام بـ "انقلاب" من أجل تعزيز موقعه والحصول على عذر لتطهير البلاد من المعارضة".

فبعد أحداث 2016، بحسب إيسايف، "لم يقع الجيش وحدة في دوامة القمع، إنما وطيف كامل من قوى المعارضة .. جرى تطهير واسع النطاق للمجتمع، بذريعة الحيلولة دون الانقلابات. ما زلنا نلاحظ كيف يتم اضطهاد عدد كبير من الناس، الذين من المشكوك فيه جدا أن يكونوا قد تورطوا في تلك الأحداث. كل هذا يحدث بموافقة ضمنية من المجتمع ولا يسبب ردة فعل من المدافعين عن حقوق الإنسان"

وضيف الصحيفة مقتنع بأن "هناك في تركيا اليوم فقط معارضة برلمانية جهازية.. إنها ليست كرتونية، إنما لديها آليات قانونية ودستورية للصراع على السلطة. على سبيل المثال، يمكن لمرشحين من أحزاب غير الحزب الحاكم الفوز في انتخابات رئيس البلدية أو المحافظ". من هذه الأحزاب، حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، والأحزاب اليسارية غير البرلمانية.

و"لكن، يجب الاعتراف بأن الزعيم التركي لا يزال يحتكر الحياة السياسية في البلاد، ويمارس حيلا مختلفة للحفاظ على منصبه. والمعارضة، بدورها لا تحتاج، الآن، إلى محاولات للإطاحة بالحكومة بالقوة".

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