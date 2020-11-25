خبير: لدى ترامب ثلاث طرق لتعقيد رئاسة بايدن

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا ياروفايا، في "فزغلياد"، حول الأساليب التي يمكن أن يسمم عبرها ترامب حياة بايدن الرئاسية.

وجاء في المقال: قال دونالد ترامب إنه نصح رئيسة إدارة الخدمات العامة، إميلي مورفي، بـ "القيام بكل ما هو ضروري" فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية للانتقال الرئاسي.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، لـ"فزغلياد": "الآن، يدرك ترامب نفسه أنه سيكون من الصعب إقناع المحكمة العليا بمراجعة نتائج الانتخابات، وقد حان الوقت لبدء انتقال السلطة إلى الديمقراطيين. لكن، مع استمرار المعارك القانونية، يعتزم ترامب القتال حتى النهاية ولا يمكنه الحديث علانية عن هزيمته".

ويرى دوداكوف ثلاث طرق يمكن أن يعقّد عبرها ترامب رئاسة بايدن المنتظرة. "أولا، بمساعدة الدعاوى القضائية المديدة، سيحاول ترامب نزع الشرعية عن فوز بايدن، وإظهاره كرئيس وصل إلى السلطة بطريقة غير شريفة"؛

وثانيا، وفقا لضيف الصحيفة، فإن الانسحاب النشط للقوات الأمريكية من العراق وأفغانستان والصومال سوف يلحق "ضربة بسمعة" بايدن. وفي حين يمكن نشر كل هذه القوات بمرسوم واحد، فإن استطلاعات الرأي تظهر بوضوح أن الأمريكيين سئموا الحروب المستمرة. وإذا ما بدأ الرئيس الجديد في تعزيز الوجود العسكري في الخارج مرة أخرى، فلن يكون ذلك موقفا لطيفا تجاه الناس"؛

وثالثا، لا ينوي ترامب مساعدة بايدن في مباشرة مهامه الرئاسية. سيتلقى المرشح الديمقراطي، بكل بساطة، شؤون الحكومة والوزارات والإدارات كلها، من دون دعم الرئيس السابق ومن دون فهم أعمال الإدارة السابقة. فنقل السلطة من يد إلى يد، كما يحدث عادة في الولايات المتحدة، لن يحدث هذه المرة".

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