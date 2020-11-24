لن ينقذها من ضربة روسية: ما السلاح المضاد للصواريخ الذي اختبرته الولايات المتحدة؟

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول اختبار الولايات المتحدة منظومة لاعتراض الصواريخ الروسية العابرة للقارات.

وجاء في المقال: استعرضت الولايات المتحدة قدرتها على تدمير صاروخ بالستي عابر للقارات باستخدام صاروخ Standard Missile-3 Block IIA المضاد للصواريخ.

فوفقا لوكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، تم إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات "يشكل تهديدا" من موقع اختبار في كواجالين أتول، في جزر مارشال، على هدف بالقرب من هاواي. ومن خلال محاكاة سيناريو الدفاع عن هاواي، نجحت المدمرة "جون فين"، المجهزة بنظام الدفاع الصاروخي إيجيس البالستي، في تدمير الصاروخ البالستي العابر للقارات، باستخدام الصاروخ الاعتراضي SM-3 IIA. كتبت عن هذا الاختبارDefense News.

ووفقا للخبراء الأمريكيين، يوفر هذا الاختبار فرصة لتحسين نظام الدفاع الصاروخي الخاص بالأمريكيين وحلفائهم بشكل كبير.

وفيما يُعدّ تشكيل مستوى إضافي آخر من الدفاع الصاروخي، للأمريكيين، خطوة منطقية، تجد بعض الخبراء في الولايات المتحدة يخشون من أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الإضافي هذا ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات يمكن أن يزعزع استقرار العلاقات مع روسيا والصين.

ومع ذلك، يرى خبراء Defense News أن مثل هذه الحجة مشكوك فيها إلى حد ما. ذلك أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، أُعدّ لصد هجوم "متواضع نسبيا"، من كوريا الشمالية، وربما إيران. فحتى مع التحسينات المحتملة التي طال انتظارها، والمرتبطة بالدفاع الصاروخيSM-3 IIA ، يظل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي غير كافٍ تماما لصد ضربة صاروخية نووية ضخمة من روسيا أو الصين.

ووفقا للنائب السابق لرئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فاليري زابارينكو، فإن صاروخا أمريكيا واعدا مضادا للصواريخ يمكنه، إلى حد ما، ضمان الحماية فقط من الضربات الصاروخية محدودة النطاق. فليس هناك حتى الآن وسائل فعالة للحماية من صواريخ "أفانغارد" الروسية فرط الصوتية.

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