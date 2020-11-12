بايدن لن يدوس قواعد منظمة التجارة العالمية

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أسلوب جديد لمواجهة الصين اقتصاديا، يتوقع أن تعتمده إدارة بايدن.

وجاء في المقال: سيرث الرئيس المنتخب جوزيف بايدن سياسة سلفه التجارية، والتي تميزت برسوم جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من معظم البلدان، وتقريباً، على ثلاثة أرباع ما تشتريه الولايات المتحدة من الصين. ومن المتوقع أن تراجع واشنطن هذه الرسوم ولا تحتاج، من أجل ذلك، إلى موافقة الكونغرس.

إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فمن المحتمل أن لا تتم المصادقة على بعض مقترحات بايدن فيما يتعلق بدعم العولمة، حسبما تلاحظ "فوكس نيوز". لكن السياسة التجارية مسألة مختلفة. هنا يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لإلغاء الرسوم أو فرضها. هذا مجال يمكن للرئيس أن يحقق شيئا واقعيا فيه.

استطلاعات آراء الناخبين، بين أنصار كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أظهرت أن الاهتمام بالصين يتراجع بشكل متزايد بين الأمريكيين. والتصريحات المتشددة حيالها لن تنعكس على شعبية بايدن. لكن، وفقا لرئيس إحدى النقابات العمالية الأمريكية ذات النفوذ، ريتشارد ترامكا، عندما يتفاوض ممثلو واشنطن مع الصينيين بقوة السلاح، فلن يكون لذلك تأثير كبير. ويجب تغيير النهج.

المهمة الأولى، التي سيحاول بايدن حلها هي حشد الحلفاء والدول التي تتبنى القيم الديمقراطية. على هذا الأساس، ستشكل واشنطن كتلة اقتصادية جديدة لمواجهة الصين.

وفي الصدد، قال الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، الباحث الرائد في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي بورتانسكي، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم اعتماد إجراءات حمائية تنتهك القواعد الدولية، أي قواعد منظمة التجارة العالمية. ويتوقع الشركاء أن تعود واشنطن إلى نظام التعاون الدولي الطبيعي، أي إلى نظام القواعد الذي داسه ترامب".

وفي الوقت نفسه، يشك بورتانسكي في أن يطوي بايدن تماما الحرب التجارية مع الصين. وقال: "فالحرب التجارية، بالنسبة للأمريكيين، وسيلة لفرملة الصين حتى لا تحقق اختراقات تقنية واقتصادية نحو الصدارة. لكن يبقى الأمل في أن يعكس بايدن الإجراءات الحمائية الأكثر إثارة للجدل".

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