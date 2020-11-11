روسيا قطعت الطريق على تركيا في ناغورني قره باغ

تحت عنوان "روسيا أوقفت الحرب في ناغورني قره باغ"، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد" حول خسارة تركيا الرهان في قره باغ، بفضل وقف موسكو الحرب هناك قبل تحقيق أنقرة أهدافها.

وجاء في المقال: لقد توقفت الحرب في ناغورني قره باغ، رسميا، وتحولت روسيا إلى ضامن لأمن المنطقة وأرسلت قوات حفظ السلام إلى هناك.

وعلى افتراض أن الخطة المحددة في البيان الثلاثي ستنفذ، تكون موسكو قد حلت المشكلة الرئيسية في جنوب القوقاز، مع مراعاة مصالحها الرئيسية.

كانت المشكلة الرئيسية هي الحرب نفسها، وبصورة أدق، عملية أذربيجان الهجومية الناجحة. ومن حيث المبدأ، تم إيقافها قبل السيطرة الكاملة على أرتساخ (أي من وجهة نظر أذربيجان نفسها، قبل الاستعادة الكاملة لوحدة أراضيها، وهو ما كانت تسعى إليه باكو).

إن الحفاظ على أرتساخ، كمنطقة غير خاضعة لسيطرة باكو، يشكل ضمانة لعدم بدء أذربيجان في الانضمام إلى الناتو، وعدم حصول حلف الناتو نفسه على منفذ إلى بحر قزوين والحدود الروسية في منطقة داغستان.

على ما يبدو، تم الحد من تحقيق قفزة في حضور تركيا في المنطقة: لقد كانت أنقرة تدير الحرب الجديدة وتطمع في لعب دور الضامن لإنهائها، بشروطها الخاصة.

نقول "على ما يبدو" لأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في تعليقه على وقف الأعمال القتالية، نطق بالعبارة التالية: "ستكون هناك مهمة حفظ سلام مشتركة بين روسيا وتركيا، وهذه صيغة جديدة". فيما لم يرد ذكر تركيا، سواء في نص البيان الثلاثي أو في خطاب فلاديمير بوتين حول هذه المسألة. حيث ورد أن قوات حفظ السلام الروسية وحدها ستكون هناك.

ربما الحديث يدور عن مشاركة ممثلين أتراك في عمل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي نص الاتفاق بيان القادة الثلاثة على إنشائه. لكن الأمر لا يتعلق بالحراب التركية مباشرة في منطقة الصراع. إذا كان علييف قد وعد أردوغان بذلك، فستبقى هذه مسألة علاقات شخصية بينهما. حتى الآن، تبدو الأمور بالنسبة لتركيا، كأن الصراع الذي أشعلته لم ينته بطريقة مثالية ولم تحقق كل أهدافها.

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