بانتظار النتائج: كيف يستعد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي للإدارة الجديدة؟

كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول ترقب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتغيرات المتوقعة.

وجاء في المقال: من المستبعد أن يعاني المجمع الصناعي العسكري الأمريكي من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فعلى الرغم من مختلف التوقعات حول ميزانيات الدفاع للعام 2021، وبصرف النظر عمن يسيطر على البيت الأبيض، فإن الصناعة الأمريكية واثقة من التزام البنتاغون المستمر بتحديث القوات المسلحة الأمريكية.

"وفي حين أن شركات الدفاع متفائلة، فإن وول ستريت، على العكس من ذلك، متشكك في الأمر، لأن (أسهم) شركات الدفاع هذا العام هبطت، وهي متخلفة عن سوق الأوراق المالية"، وفقا للمحلل في مجال الدفاع في Capital Alpha Partners بايرون كالان.

وقال كالان إنه حتى لو فاز ترامب، فلا أحد يستطيع أن يضمن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. وإذا بقي المجلس في أيدي الديمقراطيين، فإن الخلافات في الكونغرس حول الميزانيات لا مفر منها.

و"طالما أن الديمقراطيين مستعدون لمناقشة تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدفاعي إذا فازوا في الانتخابات، فمن المتوقع أن يؤدي العجز الوطني الكبير، الناجم عن التكاليف المرتبطة بوباء الفيروس التاجي والتخفيضات الضريبية تحت قيادة الجمهوريين، إلى تخفيض ميزانية الدفاع"، وفقا لما كتبته Defense News.

وتؤكد صحيفة أخبار الدفاع أن الصناعة الدفاعية تراهن على رغبة واشنطن في الاستعداد عسكريا لمواجهة تنامي قوة الصين وروسيا وكوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بها.

في الصدد، قال رئيس شركة أميركان ديفينس إنترناشونال،ومديرها التنفيذي، مايكل هيرسون: "على الرغم من الشائعات بأن الديمقراطيين سيخفضون الإنفاق الدفاعي، فإن بايدن سيواجه حتما ضغوطا اقتصادية وسياسية".

وأضاف هيرسون أن أول ما سوف يقلق بايدن هو كوفيد -19 والانتعاش الاقتصادي. وهيرسون واثق من أن الرئيس الديمقراطي لن يوافق على خفض الإنفاق العسكري، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان الوظائف وتفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد.

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