من الواضح منذ الآن أن نصف أمريكا لا يعترف بخيار نصفها الآخر

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" نص لقاء مع رئيس لجنة التعليم والعلوم في مجلس الدوما، فياتشيسلاف نيكونوف، حول ما كشفت عنه الانتخابات الأمريكية حتى الآن.

وجاء في اللقاء:

فياتشيسلاف ألكسيفيتش، ليتك تخبرنا ما إذا كنت مع بايدن أم ترامب؟

(يبتسم) أعتقد بأن القوة العظمى أثناء سقوطها، يمكنها فقط المواجهة، بصرف النظر عن الرئيس الذي يحكمها. لذلك، أعتقد بأن اختيار الشعب الأمريكي في هذه الحالة ليس أساسياً بالنسبة لنا.

لكن الوضع الراهن يقول بأن الولايات المتحدة لم تنتخب أحدا بعد، وليس من الواضح متى ستنتخب. ومن الواضح لي، أيضا، أن نصف أمريكا لا يقبل خيار النصف الآخر من أمريكا، والذي يعد "بأيام مثيرة" للغاية

يمكن أن تستمر "الإثارة" لفترة كافية. لأن الأمور، على الأرجح، في النهاية، ستصل إلى المحاكم، حيث يتمتع الجمهوريون بطبيعة الحال بالغلبة. ولن يعترف الديمقراطيون أبدا بانتصار ترامب في هذه الحالة، ولهذا السبب يمكن أن تطول الأمور جدا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع بين الطرفين ليس صراعا أيديولوجيا، ولا صراعا شخصيا، إنما هو صراع بين القيم.

فعندما يكون هناك سؤال حول الإجهاض، والزواج المثلي، والدين والعرق، فلا حلول وسط هنا.. وعلى هذه الخطوط الفاصلة، يقوم العداء بين الطرفين.

النتيجة الحالية للانتخابات، بالطبع، هي الأسوأ لأمريكا، وهذا سيناريو مواجهة طويلة جدا.

هل ستضعف الدولة الأمريكية؟

بالطبع. وهي ليست في أفضل حالاتها على أية حال، لكن هناك الآن صراعا سياسيا، وسوف يستمر لفترة طويلة، وهذا أحد عوامل الضعف.

قوة عظمى ضعيفة، هذا ببساطة أمر خطير.

لا أعتقد بأنه يمكننا الآن القيام بتوقعات حول ما سيحدث في الولايات المتحدة. ولنكن صادقين، الأمر مثير للغاية. لا أتذكر شيئا كهذا في التاريخ الأمريكي، حيث أعلن كلا المرشحين فوزهما.

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