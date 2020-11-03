الصراع على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية يبدأ بعد الثالث من نوفمبر

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توقع أن تقرر المواجهات في الشوارع والمحاكم من سيكون رئيس أمريكا، ثم يقرر الغالبون في الكونغرس مصيره.

وجاء في المقال: عشية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، الجارية اليوم الـ 3 من نوفمبر، أقر علماء الاجتماع بتفوق لا يمكن إنكاره للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن. كما أن التنبؤات بانتخابات الكونغرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، لا تبشر الجمهوريين بالخير.

تختلف تقويمات حال ميزان القوى المنتظر في مجلس الشيوخ. فيتفق بعض المعلقين والخبراء على أن الجمهوريين سيفقدون الأغلبية في مجلس الشيوخ، مقابل آخرين يرون أنهم سيحتفظون بها. الحقيقة هي أن هناك ما لا يقل عن خمس ولايات يصعب حسم نتيجة تصويت مجلس الشيوخ فيها، حيث لا توجد تفضيلات واضحة. يتفق الخبراء على شيء واحد فقط: إذا فاز الديموقراطيون، فمن غير المرجح أن يحصلوا على أغلبية 67 صوتا اللازمة لعزل رئيس الدولة من منصبه.

وفي الصدد، يرى كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، وفق ما قاله لـ"نيزافيسيمايا غزيتا"، أن نتيجة الكفاح من أجل الاعتراف بفوزه، والذي يرجح أن يبدأه ترامب بعد الـ 3 من نوفمبر، سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ أم لا. "إذا احتفظوا، سيقولون لزعيمهم أن لا يصخب أكثر من اللازم ولا يتباهى ولا يفعل كل شيء للبقاء في البيت الأبيض. لكن إذا خسر الجمهوريون مجلس الشيوخ، فإنهم بالطبع سيدعمون ترامب. إن السيطرة على مجلس الشيوخ في الكونغرس، لمدة عامين قبل الانتخابات القادمة، سوف تتيح للديمقراطيين فعل الكثير. فهم، قبل كل شيء، سوف يصلحون المحكمة العليا: سوف يوسعون تشكيلها على حساب القضاة الليبراليين. وعندها سيفقد الجمهوريون السلطة تماما".

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