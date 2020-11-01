خبير أمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على حلفائها

نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع مؤسس شركة Perch Perspectives الأمريكية وكبير الاستراتيجيين فيها، حول آفاق تغير مواقف واشنطن من روسيا بعد نهاية السباق الرئاسي الأمريكي.

فقال جاكوب شابيرو، في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هي في رأيكم الأساليب الجديدة لردع روسيا التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة؟

نراها في حالة خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2". هناك حجج مؤيدة وأخرى معارضة لخط الأنابيب، لكن الولايات المتحدة قررت أن ترى الأمر بالأسود والأبيض، ويبدو أنها تستعد لعقوبات أوسع على الشركات العاملة في المشروع. وإليكم الطريقة الوحيدة التي لم تستخدمها الولايات المتحدة بعد: بناء تحالف. تتحدث الولايات المتحدة، الآن، أكثر، عن لغة القوة الصارمة وقد تحاول حتى فرض عقوبات على الشركات من الدول الحليفة لمجرد أنها تعمل في "السيل الشمالي- 2".

كيف ستؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية في رأيكم على علاقات أمريكا مع روسيا؟

إذا فاز ترامب بالبيت الأبيض وفاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فيتوقع أن يستمر النهج، وربما نشهد تحسنا طفيًا. أما إذا فاز ترامب بالبيت الأبيض وفاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، فستجمد الأمور، لأن الديمقراطيين سيستخدمون كل قضية سياسية ممكنة لإفشال ترامب، وستكون العلاقات مع روسيا واحدة من أكبر القضايا بالنسبة لهم.

إذا فاز بايدن، سنجد أنفسنا في عالم جديد تماما للمحافظين الجدد. إنه يرى في روسيا تهديدا للقيم الديمقراطية الليبرالية وسيصر على أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية أكثر عدوانية تجاه روسيا، ليس فقط من الناحية الاستراتيجية، إنما والأيديولوجية. سوف يحاول بايدن، أيضا، إعادة بناء شبكة التحالفات الأمريكية وبناء تحالفات جديدة.

ومن المفارقات، أن بايدن سيكون أيضا قادرا على العمل بشكل أكثر براغماتية مع روسيا. على سبيل المثال، في قضايا مثل عقد اتفاقية ستارت جديدة. لكن العلاقات العامة، بالمجمل، ستصبح أقل موثوقية في عهد بايدن.

أعتقد بأن العلاقات الروسية الأمريكية تسير في خط تنازلي وستزداد سوءا على المدى القصير.

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