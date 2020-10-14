المنظّرون الأمريكيون مقابل الممارسين الروس

تحت العنوان أعلاه، كتب قسطنطين دوشينوف، في "زافترا"، حول اعتراف البنتاغون بأن الأسلحة الروسية الجديدة غيرت جذريا فن الحرب، واعتماد روسيا طريقة إدارة جديدة للحروب.

وجاء في المقال: ظهور سلسلة كاملة من أحدث منظومات الأسلحة الاستراتيجية في روسيا، يتطلب، من البنتاغون، تغييرات جذرية في نظرية وممارسة الفن العسكري، ويفترض إدخال مفهوم جديد أساسي للحروب.

وفقا لنائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جون هايتين، فإن الهدف الرئيس من هذه التغييرات هو الحفاظ على القدرة على مواجهة روسيا والصين بشكل فعال في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحالي وما بعدها.

في الوقت نفسه، يعترف الاستراتيجيون الأمريكيون بما حققه الجيش الأمريكي من القدرة على العمل في وقت واحد في بيئات مختلفة، على الأرض وفي البحر، وفي الغلاف الجوي، وفي الفضاء الجوي والفضاء الإلكتروني، كعنصر أساسي لزيادةٍ نوعيةٍ في الفاعلية القتالية للقوات المسلحة الأمريكية.

وينبغي أن تكون العمليات القتالية من النوع الجديد متزامنة تماما، وتجرى تحت سيطرة مشتركة من مركز واحد، يتلقى بدوره معلومات شاملة من جميع حاملات الأسلحة في التوقيت الفعلي.

ومع ذلك، فلم يتعهد أحد حتى الآن بالتنبؤ متى سيتمكن الجنرالات الأمريكيون من تحقيق النتيجة المرجوة.

بالمناسبة، في القدرة على إجراء عمليات "متعددة المجالات"، تتقدم موسكو اليوم بشكل كبير على واشنطن. ففي روسيا، تم تبني مفهوم "الحرب مركزية الشبكة" في وقت واحد في جميع البيئات: على الأرض، وفي المياه، والجو، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، منذ أوائل العام 2010. وفي إطار هذا المفهوم بالذات، يشكل المسؤولون في وزارة الدفاع لدينا طلبا حكوميا على الأسلحة والمعدات الخاصة، ويصمم المصممون والتقنيون منظومات أسلحة واعدة، ويضع جنرالات الأركان العامة خططا للعمليات الاستراتيجية...

وقد تم إنشاء مركز وطني خاص للتحكم الدفاعي في هيئة الأركان العامة، ودخل حيز التنفيذ في العام 2013، لتوجيه الأعمال القتالية في الظروف الجديدة وفي التوقيت الحقيقي. وهو يمتلك قدرات فريدة وغير مسبوقة في تلقي كميات هائلة من المعلومات اللازمة ونقلها ومعالجتها وإدارتها لإجراء عمليات قتالية فعالة في حروب "متعددة المجالات" من النوع الجديد في القرن الحادي والعشرين.

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