العامل التركي: أردوغان المستفيد الوحيد من الحرب مع أرمينيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" نص لقاء حول الدور الذي تلعبه طموحات أردوغان في تأجيج الحرب بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء في اللقاء مع أستاذ العلوم السياسية بوريس غوسيليتوف، بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية:

من الضروري أن نفهم أن هذا الصراع المجمّد كان يمكن أن ينفجر في أي وقت. بدأت الأمور ببعض الاشتباكات الصغيرة بين أرمينيا وأذربيجان، لكنني أعتقد بأن تدخل تركيا، التي وقف زعيمها أردوغان بشكل شبه علني إلى جانب أذربيجان، لعب دورا مهما للغاية. وهذا ما أوصل الصراع إلى مرحلة جديدة.

وما حاجة أردوغان إليها؟ وهل أنقرة فقط هي التي تحرض باكو أم هناك من يقف وراء الزعيم التركي؟

لا، لا أحد وراءه. لقد وجه المجتمع الدولي - كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - "دعوة للعيش معا". وأذربيجان، شريك قديم لتركيا، وحصل أردوغان حقا على فرصة لاستعراض أهميته، في محاولة لتأسيس نفوذ تركي كبير في القوقاز.

اتضح أن الصراع ليس مفيدا لروسيا أو الولايات المتحدة أو العديد من البلدان الأخرى. وبالتالي، فعلى الأرجح، لن يكون مديدا؟

آمل ذلك. بالتأكيد، هذا غير مفيد لروسيا. يعد الاتحاد الأوروبي بشكل عام اللاعب السياسي الأكثر سلمية على المسرح العالمي. وفي الولايات المتحدة، مشغولون بالحملة الانتخابية: ومن غير المرجح أن يتمكن (جوزيف) بايدن أو (دونالد) ترامب من كسب نقاط من هذا الصراع. ومن الواضح أن الصين ستتنحى جانبا. ولا مصلحة للاعبين الرئيسيين في التأجيج. الجميع، ما عدا أردوغان. في تركيا، الوضع غامض أيضا: فالاقتصاد، ليس في وضع رائع، وفيروس كورونا. فعلى الرغم من أن الأتراك يعلنون عن 1500 مريض يوميا، فمن الواضح أن الأرقام في الواقع أكبر من ذلك. لكن، رغم ذلك كله، إذا شعر أردوغان أن أحدا لا يفعل شيئا ضده، فربما يمضي مع علييف حتى النهاية. لكنني أعتقد بأنه ستكون هناك محاولات لإعادتهما إلى القناة القانونية.

وأعتقد بأن روسيا سوف تستخدم نفوذها الدبلوماسي حتى النهاية، من أجل حل هذا الصراع.

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