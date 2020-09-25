روسيا تستعرض كيف ستدافع عن بيلاروس في حال هاجمها الناتو

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "فزغلياد"، حول استعراض القوة الذي أجرته قوات المظليين الروسية على حدود الناتو في بيلاروس، لردع الحلف عن التدخل في شؤون مينسك.

وجاء في المقال: قدمت روسيا لفتة عسكرية استعراضية. ففي إطار تدريبات "الأخوّة السلافية" مرت قاذفات من طراز توبوليف 160 فوق أراضي بيلاروس، على مقربة من الحدود مع دول الناتو. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ثلاث فرق من القوات المحمولة جواً في التدريبات دفعة واحدة. وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة الدفاع الروسية لـ "فزغلياد": "مشاركة ثلاث كتائب تكتيكية من القوات المحمولة جوا في تدريبات" الإخوّة السلافية- 2020"، لم تكن متوقعة بالنسبة لكثيرين". كان من المتوقع، كما جرت العادة، أن تشارك فيها فقط مجموعة من 200-300 جندي من قوات منطقة بسكوف المحمولة جواً، وهو ما حدث في الواقع، في المرحلة الأولى. قام المظليون بمهام تدريبية مختلفة، بما في ذلك عبور حاجز مائي وعدد من المهام الأخرى.

ولكن لاحقا، التحقت بها وحدات أخرى من القوات المحمولة جواً من تولا وإيفانوف، وهبطت في ميادين التدريب في منطقتي بريست وغرودنو في بيلاروس. تجاوز عدد المشاركين في التدريبات من الجانب الروسي الألف. وبالنسبة لهجوم تكتيكي، هذا العدد ليس كبيرا، لكن يمكن لهؤلاء الرجال المدربين جيدا أداء مهام جدية للغاية. على سبيل المثال، إيقاف تقدم هجوم محتمل لقوات الناتو على بيلاروس".

وكان قد جرى آخر إنزال جماعي للقوات المحمولة جواً الروسية في القرم في يوليو 2019. فحينها، هبط 2400 من مقاتلي المشاة بالمظلات، في موقعي الإنزال "نيمانسكايا" و"أوخشي- أوبا"، وقاموا باحتلال مطار العدو الوهمي، ليتلو ذلك إنزال القوات الرئيسية. وقد وفرت الغطاء الجوي لهم أطقم مقاتلات Su-27 و Su-24 من قاذفات الخطوط الأمامية.

شيء من هذا القبيل، ولكن مع عدد أقل من المظليين، تم تنفيذه الآن في بيلاروس. أي أن التدريبات الحالية "الأخوّة السلافية-2020" أظهرت لقوات الناتو ما الذي سوف تواجهه إذا خاطرت بغزو بيلاروس لإقامة "ديمقراطية حقيقية" هناك.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب