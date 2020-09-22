لماذا انتهى مجلس الاتحاد الأوروبي من دون عقوبات؟

كتبت يكاتيرينا بوستنيكوفا، في "إزفيستيا"، حول تردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف حاسم من موسكو ومينسك.

وجاء في المقال: استضافت بروكسل في الـ 21 من سبتمبر اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وكان أحد موضوعات الاجتماع العلاقات مع روسيا في سياق التسميم المفترض للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وسوف يطرح الوضع ذاته حول أليكسي نافالني على جدول أعمال القمة الأوروبية الاستثنائية، يومي 24 و 25 سبتمبر. إلى ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ففي الاجتماع المقرر في منتصف أكتوبر، يعتزم القادة الأوروبيون إجراء "مناقشة كاملة حول العلاقات مع روسيا".

كان الموضوع الرئيس للاجتماع الوزاري الحالي هو الوضع في بيلاروس. وفي حين لم يكن من المتوقع اتخاذ تدابير واقعية فيما يتعلق بالوضع مع أليكسي نافالني، فعلى المسار البيلاروسي، كان على مجلس الاتحاد الأوروبي الاتفاق على قائمة مسؤولي الجمهورية الذين ستُفرض عليهم عقوبات (تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي).

وقد سبق أن أعلنت بروكسل عن هذه الخطوة في أغسطس، لكن حتى في نهاية سبتمبر لم يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى اتفاق نهائي. وبحسب تقارير إعلامية، ترتبط صعوبات الاتفاق بموقف قبرص التي تعرقل هذا القرار وتطالب شركائها الأوروبيين بفرض عقوبات على تركيا بسبب أفعالها في البحر المتوسط.

وفي الصدد، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، السياسي النمساوي أندرياس شيدر، لـ"إزفيستيا": "نظرا لأن الدول الثلاث المجاورة لبيلاروس- لاتفيا وليتوانيا وبولندا - دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبيلاروس جزء من الشراكة الشرقية، فإن أزمة بيلاروس تثير مخاوف جدية في الاتحاد. وبطبيعة الحال يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكا قويا للمجتمع المدني وجميع القوى السياسية المستعدة للمشاركة في إعادة الانطلاق الديمقراطي للبلاد. وبهذا المعنى، فإن الاتحاد الأوروبي ليس محايدا، فنحن ندعم عملية الإصلاح الديمقراطي ونقل السلطة".

وقد انتقدت روسيا مرارا نهج الدول الأوروبية هذا، واتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبيلاروس.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب