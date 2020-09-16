بولونيا وليتوانيا ارتجفتا: الجيش الروسي دخل بيلاروس للبقاء طويلا

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تكثيف التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس على حدود الناتو على مدار العام.

وجاء في المقال: من الواضح أنه تم التخطيط للتدريبات المشتركة بين جيشي الدولة الاتحادية، تحت عنوان "الأخوّة السلافية -2020"، والتي بدأت أمس على أراضي بيلاروس في منطقة بريست، وهي مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي، تجري بشكل موسع.

الوضع، واضح. مينسك تتعرض لضغوط من جميع الجبهات، وخاصة السياسية. فالغرب، بعد أن أخطأ التقدير بخصوص تغيير الزعيم البيلاروسي (فقد ظل لوكاشينكو على العرش، وهو في الوقت نفسه، يواصل المسار العام للبلاد، التي كان من المفترض أن تدير ظهرها لروسيا)، مستمر في ممارسة الضغط، بما في ذلك باستعراض القوة.

بدأت تدريبات دفاع جوي أطلسية، في ليتوانيا مؤخرا، والآن ستبدأ هناك مناورة عسكرية أخرى "حزم أطلسي"، وللمشاركة فيها، وصلت كتيبة دبابات أمريكية إلى ليتوانيا.

أما المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة الحالية في منطقة بريست، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، فتم التخطيط لها مسبقا.

لا يمكن القول عن المناورات المشتركة الحالية في حقل رمي "بريستسكي" إنها واسعة النطاق. فمن الجانب الروسي، يشارك فيها حوالي 300 جندي من فرقة المظليين 76 من بسكوف وحوالي 70 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة. وسيكون هناك عدد مقارب من الجنود البيلاروسيين. ومع ذلك، تكتسب المناورات الحالية أهميتها من توقيتها وموقع تنفيذها.

أعلن بوتين، الآن، ودعم لوكاشينكو، وأن روسيا وبيلاروس ستقومان بنشاط مشترك في مجال الدفاع على أراضي كلا البلدين كل شهر تقريبا خلال العام المقبل.

يمكن الافتراض أن المشاركة في المناورات المشتركة المستقبلية لن تقتصر على المظليين، إنما ستشمل طيران القوات الجوفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي وما إلى ذلك. وبالتالي، سيكون العسكريون الروس عمليا على مدار العام قبالة الخط الأمامي لحلف الناتو، على حدود بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

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