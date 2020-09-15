حذروا سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا من محاولة اغتيالها

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مشاريع إيرانية للانتقام لمقتل قاسم سليماني.

وجاء في المقال: قد يعود الصراع الأمريكي الإيراني إلى حدته السابقة. فالولايات المتحدة، تشتبه في أن الجمهورية الإسلامية تدبر خطة لاغتيال سفيرتها في جمهورية جنوب إفريقيا.

فقد ذكرت صحيفة Politico، نقلاً عن مصادرها، أن لدى وكالات المخابرات مثل هذه المعلومات. وبحسب هذه المعلومات، فإن النخبة العسكرية الإيرانية تريد الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتاله الأمريكيون في العراق في يناير الماضي.

وقد تم بالفعل تحذير لانا ماركس، التي ترأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنوب إفريقيا، من الخطر المحدق بها. وقد حصلت الإدارات المختصة في الولايات المتحدة في الربيع على المعلومات ذات الصلة، إنما الآن فقط، كما تلاحظ بوليتيكو، باتت لديها معلومات إضافية ملموسة تحدد الخطر. وربما يتم تنظيم الهجوم عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بحسب مصادر الصحيفة، لكنها تؤكد أن السيناريو المذكور هو مجرد واحد من خيارات الانتقام التي تدرسها السلطات الإيرانية وتعدها.

إلى ذلك، فالسلطات الإيرانية نفسها، صبت غير مرة الزيت في النار. ففي مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في فبراير، قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية محمد جواد ظريف إن الانتقام من الأمريكيين لمقتل سليماني "لم ينته"، لكنه قد لا يأتي من طهران.

من ناحية أخرى، تعد جنوب إفريقيا حجر الزاوية في استراتيجية إيران بين بلدان الجنوب، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول إفريقيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية. ويقول الخبراء إن هذا البرنامج لا يسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية فحسب. فإن ما يشغل إيران، أيضا، وجود قوتها البحرية خارج منطقة الشرق الأوسط.

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