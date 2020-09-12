الموقف من تركيا حال دون إقرار عقوبات ضد لوكاشينكو

كتب غينادي بيتروف في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول موقف الاتحاد الأوروبي الحرج، بين أن يفرض عقوبات على لوكاشينكو ويغض النظر عن أردوغان، أو يعلن عجزه.

وجاء في المقال: استضافت كورسيكا قمة "سباعية المتوسط"، التي ضمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا. موضوع المناقشة، في جوهره، على حاله: العلاقات مع تركيا، التي، على الرغم من صيحات بروكسل، تواصل الاستكشاف في المنطقة المتنازع عليها مع اليونانيين والقبارصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبسبب القضية التركية، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروس. فقبرص التي تصر على أنه يجب إيقاف رجب طيب أردوغان عند حده قبل معاقبة ألكسندر لوكاشينكو، تعترض على معاقبة بيلاروس.

أصبح موقف نيقوسيا الرسمية من العقوبات ضد بيلاروس معروفا من تقرير لـ"رويترز" يستند إلى مصادر خاصة.

أمّا نبرة المناقشة في القمة، فحددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي تمهيدي. كان حديثه أشبه بقراءة لائحة اتهام ضد السلطات التركية. وهكذا، بين ماكرون، بوضوح، أن لدى اليونان وقبرص حليفا مؤثرا هو فرنسا في نزاعهما مع جارتهما تركيا.

ومع ذلك، استبعد الباحث في قسم البحوث الاجتماعية والسياسية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، في حديثه لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، أن يصل الأمر إلى حد إقرار عقوبات ضد أنقرة على الرغم من أن العلاقات الفرنسية التركية متوترة الآن إلى أقصى حد. وقال: "يجب أن لا يغيب عن البال أن ماكرون لم ينجح في كسب لاعب أوروبي آخر" من وزن ثقيل" هو ألمانيا. فالجالية التركية في ألمانيا كبيرة، وإذا قالت كلمتها، فلن لن يكون الأمر سهلا".

ووفقا لفيودوروف، سيحاول الاتحاد الأوروبي حل النزاع بين قبرص واليونان مع تركيا بطريقة دبلوماسية. لكن ليس من الواضح كيفية القيام بذلك في ظروف لا يريد فيها أردوغان تقديم تنازلات. "الوضع الآن، في طريق مسدود. ربما يظهر مخرج في المستقبل".

في غضون ذلك، قد يضغط الاتحاد الأوروبي على قبرص وليس على اليونان. أو، على العكس من ذلك، تستغل بروكسل عناد قبرص من أجل عدم فرض عقوبات جدية على بيلاروس، إذا تركت أفعال لوكاشينكو مثل هذه الفرصة للأوروبيين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب