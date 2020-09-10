الوقود الروسي السائل مرغوب جدا في الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين" حول أسباب الطلب على الوقود الروسي في أمريكا رغم العلاقات المتدهورة بين البلدين.

وجاء في المقال: اتهم الرئيس ترامب الديمقراطيين بشراء النفط الروسي بما يتعارض مع المصالح الوطنية. هذا الاتهام، صحيح جزئيا فقط، لأن معظم صادرات النفط الروسية الصغيرة جدا إلى الولايات المتحدة تتكون في الواقع من نفط كازاخستان، الذي يتم تحميله على ناقلات في روسيا. وفيما يتعلق بالنفط الروسي، تؤكد Oil Price، أن أربع ناقلات نقلت فقط وصلت إلى المصافي الأمريكية هذا العام: اثنتان مع نفط الأورال واثنتان مع Varandey.

لكن حتى مع هذا التوضيح، فإن العلاقات الروسية الأمريكية في مجال الطاقة مثيرة للإعجاب، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص على خلفية العلاقات بين موسكو وواشنطن بشكل عام. مع العلم أن الأمر لا يتعلق بالنفط الخام، إنما بالوقود السائل المنتج منه.

المصافي الأمريكية، لم تبدأ أمس بشراء الوقود السائل في روسيا. إنما يمكن إرجاع شحناتها من روسيا إلى العام 2013-2014 ، مع أنها كانت لا تزال نادرة للغاية حينها. ازدهرت تجارة النفط بالمعنى الحرفي للكلمة في أوائل العام 2018 بعد اتفاقية "أوبك+" التي أجبرت منتجي النفط الثقيل في الشرق الأوسط على خفض إنتاجهم، وبعد تشديد العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وإيران.

وفيما يتعلق بروسيا، كان إنتاج الوقود السائل فيها في العقدين الماضيين موجهاً بشكل أساسي نحو التصدير. وما حدث هو أنه عندما بدأ المشترون الأوروبيون في الابتعاد تدريجياً عن الوقود الأحفوري "الخام"، ظهر بديل منقذ للحياة في الأفق، هو الولايات المتحدة.

عوض وقود روسيا السائل الولايات المتحدة عن خسارة الوقود الفنزويلي، التي لا تزال تخضع لعقوبات شديدة. من الواضح، كما كتبت أويل برايس، أن الولايات المتحدة ستشتري الوقود السائل من روسيا، على الرغم من تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أن تظهر دولة أخرى في أمريكا اللاتينية تنتج كميات كبيرة من النفط الثقيل عالي المحتوى من الكبريت.

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