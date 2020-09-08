ألمانيا تتصرف بشكل مريب في قضية "تحاليل نافالني"

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول النقاط المثيرة للشكوك في موقف ألمانيا من تزويد روسيا بالعينات ونتائج التحاليل، خلاف روسيا المستعدة لتزويد ألمانيا بذلك.

وجاء في المقال: من ناحية، تعلن وزارة الخارجية الألمانية رسميا أنها مستعدة لمشاركة روسيا جميع البيانات المتعلقة بنتائج تحاليل أليكسي نافالني، بما في ذلك تلك المتعلقة بآثار التسمم المزعوم بـ نوفيتشوك؛ ومن ناحية أخرى، يعترض عسكريو ألمانيا على ذلك.

وضعت ألمانيا نفسها في موقف مزدوج. فعند نقل عينات من التحاليل، سيتعين عليها الاعتراف بأن لديها عينات حقيقية من مركبات الحرب الكيميائية، والتي لا ينبغي أن تكون لديها، من حيث المبدأ. وهذا بدوره، يعني أن ألمانيا نفسها، من الناحية النظرية، يمكنها استخدامها في مكان ما.

لا أحد يتهم أحدا. فهذه مجرد افتراضات نظرية. لكن السرية غير المتوقعة التي أظهرها فجأة معهد ميونيخ التابع للبوندسفير بحد ذاتها تثير الشبهات إلى درجة أنها تتيح افتراض أي شيء.

ومن غير المستبعد احتمال آخر، وهو التلاعب بالبيانات. على مبدأ: لن نعطيكم العينات، لأننا قمنا بوضعها قيد السرية، وفي الواقع لا يمكنكم التحقق منها، وبالتالي ستبقى نسختنا الألمانية هي الوحيدة. وجرب أن تثبت العكس، حيث لا يمكن الوصول إلى العينات.

ففيما الجانب الروسي، على استعداد لتقديم عينات التحاليل الأولى، جعل الألمان عيناتهم وتحاليلهم سرية.

في النهاية، يمكن بالتأكيد اختراع صيغة تسوية ما حتى لا يعاني الأمن القومي الألماني. ومع ذلك، فإن الحظر الكامل على إرسال نتائج الاختبار يبدو مريبا للغاية... في ظل هذه الظروف، سيكون من الخطأ تماما الوثوق بالنتائج التي قيل لنا إن معهد البوندسفير حصل عليها.

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