استعدادا للحرب: تركيا حشدت مدرعات على الحدود مع اليونان

كتب رفائيل فخرالدينوف، في "غازيتا رو"، حول تصعيد أنقرة الخطير ضد اليونان، وقدرة أثينا على التفوق في البر، خلاف البحر.

وجاء في المقال: نشرت تركيا ناقلات جند مدرعة و 40 دبابة وعشرات الشاحنات العسكرية على الحدود مع اليونان. وهناك، أيضا، ​​فرقاطات تركية، الآن، في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي الصدد، يستبعد المراسل الصحفي جون بساروبولوس، من أثينا، أن يقلق اليونان الوضع على الحدود البرية الضيقة مع تركيا، لأن لدى اليونانيين 1300 دبابة في ترسانتهم، هناك، ومعظمها "مركونة في منطقة لا تبعد أكثر من 130 كيلومترا عن الحدود".

ويقول في تقريره: "أمّا ما هم أقل ثقة بشأنه، فهو (قدرتهم على القتال) في المدى الشاسع لبحر إيجه، والآن في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويذكّر الخبراء بأن اليونان، بعد ثماني سنوات من الركود وإجراءات التقشف التي فرضها شركاء أثينا في منطقة اليورو، خفضت ميزانيتها الدفاعية بنحو النصف، وهي الآن تمثل حوالي ثلاثة بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

"لقد كان اليونانيون، تقليديا، ينفقون مبالغ كبيرة جدا على الدفاع. ولكنهم، الآن، لا يستطيعون مجاراة تركيا، التي تنفق على الدفاع أكثر بثلاث مرات من اليونان".

وقبل ذلك بيوم، قام أردوغان بتهديد اليونان على خلفية الصراع على ملكية منابع النفط والغاز في البحر المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس إن "وضع أردوغان في أوروبا سيكون صعبا جدا"، إذا لم تتخذ تركيا خطوات حقيقية لخفض التصعيد".

كما حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أنها قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تتخذ خطوات لتخفيف التوتر مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

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