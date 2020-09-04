"ستارت-3" واشنطن تمارس لعبة جديدة مع الكرملين

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول عقم تصريحات واشنطن بخصوص معاهدة الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وجاء في المقال: من المرجح أن يتم التوقيع على معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا قبل نهاية العام. ذلك ما جاء في مقابلة مع محطة WMAL الإذاعية بواشنطن، على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعلى ذلك، علق الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، بالقول:

لقد سبق أن صدرت تصريحات حول تقارب، نحو ما يسمى بالاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح النووي. ولكن لا شيء جديدا هنا. بمعنى، كل هذه العبارات لا علاقة لها بالواقع.

المشاورات بين الخبراء جارية. وهي تجري منذ فترة طويلة. ولكن عملية الحوار نفسها، تُنقل باستمرار من مسؤول في واشنطن إلى آخر.

هناك مسألتان جوهريتان يجب أخذهما بعين الاعتبار في هذه المسألة: المسألة الأولى، هي الصين. لا تريد الصين المشاركة في المعاهدة؛ وروسيا - وهي محقة في ذلك - لن تمارس ضغوطا على الصين بشأن هذه القضية، وتقف إلى جانب الولايات المتحدة؛

أما المسألة الجوهرية الثانية، فمن الواضح أن أي اتفاق يمكن للولايات المتحدة قبول التوقيع عليه مع روسيا، سوف يشمل، بدرجة أو بأخرى، أحدث الأسلحة التي استعرضتها روسيا، ولا مثيل لها في الولايات المتحدة اليوم.

بشكل عام، أي معاهدة للردع الاستراتيجي سوف تقابل من جانب شركائنا الأمريكيين بمطلب إما حظر أو تقييد ومراقبة الأسلحة الأكثر تقدما. وهذا بالطبع غير مربح لروسيا. لأن وجود هذه الأسلحة بالذات، من وجهة نظر روسيا، رادع مهم.

لذلك، يمكن التصريح بما يخطر بالبال. لكن هاتين المسألتين الجوهريتين، أي موقف الصين وأحدث الأسلحة الروسية، تجعل من المستحيل عمليا تمديد المعاهدة القديمة.

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