ما التنازلات التي يمكن أن يوافق عليها لوكاشينكو لموسكو

تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان أباكوموف ونتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول حاجة موسكو إلى التفكير مليّا في شكل المساعدة التي تقدمها للوكاشينكو وما يمكن أن تطلبه بالمقابل.

وجاء في المقال: لوكاشينكو، قادم إلى موسكو. هذه هي الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البيلاروسي بعد فوزه في الانتخابات، التي يشككون في مصداقيتها في الغرب وفي بيلاروس نفسها. في هذه اللحظة العصيبة، اضطر العجوز إلى نسيان ألعاب مغازلة الغرب، واعتمد حصريا على روسيا. فما الذي يمكن أن تطلبه موسكو من لوكاشينكو؟

في الإجابة عن السؤال، قال مدير صندوق أمن الطاقة الوطني، قسطنطين سيمونوف، لـ"فزغلياد": "إذا فكرنا بشكل منطقي، فإن لوكاشينكو وصل إلى طريق مسدود. الآن، يمكن أن تطلب منه البقايا الصغيرة من أملاك الدولة، والإصرار على تكثيف عمليات التكامل، والعودة إلى موضوع مركز صك عملة موحد. من ناحية أخرى، من الواضح أن لوكاشينكو نفسه قد فاقم الوضع بشكل حاد، وإذا تم اتخاذ قرارات من هذا النوع، فسوف تصبح بمثابة خرقة حمراء، لا تؤدي إلا إلى تنشيط الاحتجاجات والتسبب بعداء مفتوح تجاه روسيا في بيلاروس".

وذكّر سيمونوف بأن روسيا تمتلك الآن منظومة نقل الغاز في بيلاروس، كما أن خط أنابيب الغاز "يامال– أوروبا" تملكه شركة غازبروم. وتم شراء نظام خط الأنابيب السوفيتي القديم، الذي يسمى الآن "غازبروم ترانس غاز بيلاروس"، وللشركات الروسية حصة كبيرة في مصافي بيلاروس.

وأكد سيمونوف أن مطالبة لوكاشينكو بـ "تسليم البلد" مقابل خلاصه، لن تنجح. هذا السيناريو، سيكون خطأ. في بيلاروس، لا يزال هناك جزء كبير من الناخبين الموالين لنا. وأثبت لوكاشينكو نفسه أن الأفعال الفجة يمكن أن تسبب استفزازا واضحا للناس. الآن، عندما يبدو الموقف إشكاليا بالنسبة له، يختبئ علانية خلف ظهر موسكو".

إلى ذلك، فبالنسبة لروسيا، إنقاذ حكم لوكاشينكو من خلال الاستثمار في الاقتصاد البيلاروسي أصبح مشكلة. "سيكون هذا شكلاً من الدعم لبيلاروس من دون التزامات مقابلة واضحة من لوكاشينكو. آمل أن لا تكون المساعدة كبيرة بشكل غير مسبوق. ربما سيتم اتخاذ قرارات وراء الكواليس، بشأن قاعدة عسكرية، مثلا".

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