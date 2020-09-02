متجاوزة إسرائيل: أمريكا تريد بيع F-35 للإمارات

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، عن قدرة أمريكا على التحكم بطائرة إف_35 حيثما كانت وتعطيل بعض وظائفها القتالية عن بعد، ما يطمئن إسرائيل.

وجاء في المقال: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة بيع مقاتلات F-35 للإمارات العربية المتحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه عارض دائما بيع طائرات F-35 وغيرها من الأسلحة الحديثة لأي دولة من دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة اليهودية.

وفي الصدد، قال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، لـ"غازيتا رو": "يبدو أن مخاوف إسرائيل بشأن احتمال استحواذ الإمارات العربية المتحدة على طائرات F-35 مبالغ فيها إلى حد ما.. فعلى سبيل المثال، المقاتلة من طراز F-16 موجودة في الخدمة ضمن القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية الأردنية. لكن إذا أراد طيار أردني إطلاق النار على طائرة إسرائيلية، فلن يحدث الإطلاق بسبب خصوصيات البرنامج الذي أدرجته الشركة المصنعة الأمريكية في المقاتلةF-16 .

يوجد حاليا مركز عالمي واحد فقط - وحدة التشغيل اللوجستي الآلي (ALOU)- حيث يتم تشكيل مخزون من معدات الطائرة وتوزيعه حسب الحاجة لمشغلي F-35 . جميع خوادم ALIS متصلة ببعضها البعض عبر أنظمة مشفرة أرضية أو أقمار صناعية.

و"ينبغي القول إننا لا نتخيل، حتى، بشكل كامل بنية هذا النظام ولا نفهم خصائص عمله. لكنه في الواقع، ثورة في المجال العسكري. فهو يسمح بالتحكم في كل طائرة F-35، وبجميع المشغلين، بصرف النظر عن المنطقة التي توجد فيها الطائرة، وإذا لزم الأمر، يحد من نطاق المهام القتالية التي تستطيع تنفيذها الطائرة.

فإذا لزم الأمر، ستقيد الولايات المتحدة حليفها (المشتري والمشغل المحتمل لـ F-35ـ بالضغط على زر واحد لنظامALIS ، كما قال مصدر رفيع المستوى في صناعة الطيران الروسية لـ"غازيتا رو".

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